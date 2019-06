L’athlétisme est à la recherche d’une icône

«Il a un charisme sans équivalent dans l’histoire de notre sport et dans le sport en général. De mon vivant, il n’y a qu’à Mohamed Ali qu’on peut le comparer.» Le compliment est adressé à Usain Bolt et vient de Sebastian Coe, le grand patron de l’athlétisme mondial.

Depuis que le Jamaïcain a pris sa retraite sportive durant l’été 2017, aucun autre athlète, féminin ou masculin, n’a réussi à s’emparer du trône laissé vacant par le plus grand sprinter de tous les temps. «Les stars sont là, mais elles n’ont pas encore obtenu les grands chronos qui permettent de marquer les esprits, reconnaît Jacky Delapierre, patron d’Athletissima. Il faudra attendre encore un peu, car c’est aux Jeux olympiques ou aux Mondiaux que les grands champions sont couronnés.»

«Montrer ses émotions»

N’est toutefois pas Bolt ou Ali qui veut. La Croate Blanka Vlasic, double championne du monde et médaillée olympique en saut en hauteur, l’avait déjà souligné en 2007 dans les colonnes de «L’Équipe»: «Ce ne sont pas seulement les résultats qui font les stars, la personnalité est très importante. Vous devez rendre les gens heureux ou tristes. Alors, il faut montrer ses émotions. Il faut accepter d’être en relation avec le public pour que celui-ci vous accepte. C’est lui qui décrète qui est une star et qui n’en est pas une.»

Les talents existent, mais aucun d’entre eux n’a encore réellement réussi à exercer une fascination sur le grand public. «Dans le milieu de l’athlétisme, certains pensent que le départ de Bolt n’est pas une mauvaise chose, explique le documentariste Pierre Morath, un ancien athlète. Son hypermédiatisation et le fait aussi que tout soit focalisé autour de lui donnaient finalement une image un peu biaisée de l’athlétisme. Désormais, on parle moins de Bolt, mais il est vrai aussi que l’on parle moins de l’athlétisme…»

La sprinteuse lausannoise Sarah Atcho a noté une diminution de l’engouement autour de son sport depuis le départ à la retraite de «La Foudre». «Il y a moins d’effervescence, moins de prestige aussi, admet-elle. Certainement parce que les nouveaux talents ne sont pas tous très connus.»

L’absence d’icône est d’ailleurs perçue comme une opportunité par l’ancienne heptathlète Ellen Sprunger. «La nouvelle grande star de l’athlétisme tarde encore à éclore. Nous vivons toutefois une phase de transition, avec une génération d’athlètes renommés qui ont pris leur retraite après les JO de Rio et une autre dont il faut aujourd’hui apprendre à connaître les noms, les spécificités et les qualités», fait remarquer la Nyonnaise. La sœur aînée de la championne d’Europe du 400 m haies, Lea Sprunger, n’y voit toutefois pas d’inconvénients. Bien au contraire: «Le public était focalisé sur Bolt, qui prenait beaucoup de place. Aujourd’hui, les gens sont plus attentifs aux autres disciplines et athlètes.»

Pierre Morath estime que «ceux qui aiment l’athlétisme n’ont pas besoin de stars pour y trouver leur compte». Un avis que partage Jacky Delapierre. Avec ou sans champion de l’envergure de Bolt, le succès du grand rendez-vous lausannois n’a jamais été menacé. «Pour un meeting comme le nôtre, la présence d’une grande star n’a aucune influence. Les gens aiment l’athlétisme et viennent assister à un spectacle.» À une semaine d’Athletissima, la barre des 10 000 billets vendus est en passe d’être franchie.

Engouement local

Si Bolt a fait rayonner l’athlétisme aux quatre coins de la planète durant une décennie, le Jamaïcain s’est aussi approprié toute la lumière, au détriment des autres coureurs. John Nicolet, commentateur à la RTS et spécialiste d’athlétisme, a pour sa part observé une évolution de l’intérêt du public. «Mon ressenti est que l’engouement est devenu beaucoup plus local en l’absence de grande star planétaire. C’est notamment le cas pour les plus «petits» pays d’athlétisme, comme la Suisse, la Norvège ou l’Italie, qui se retrouvent dans leurs propres athlètes.»

Pour Pierre Morath, «le grand problème n’est pas la présence ou non d’un champion comme Bolt, mais bien que l’athlétisme soit composé de multiples disciplines, toutes très belles, mais dont la lisibilité et les échelles de valeur ne sont pas évidentes». Le réalisateur genevois ajoute: «Il est difficile de tout réunir dans un classement, d’établir des statistiques au travers desquelles le public y trouve son compte, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres sports.» En attendant l’éclosion de sa prochaine grande star, l’athlétisme doit encore se moderniser, au risque de perdre du terrain sur d’autres sports concurrents. (24 heures)