L’ombre d’un doute traverse les stars suisses

Les enfants côtoient des géants et voient grand

La magie opère toujours: à la vue des champions, les yeux des athlètes en herbe se mettent à briller de mille feux. Mercredi en fin d’après-midi, au Stade de Courbertin, près de 300 filles et garçons ont côtoyé les stars d’Athletissima durant presque deux heures, lors du rituel «entraînement des stars».



Lea Sprunger, la championne d’Europe du 400 m haies, Mujinga Kambundji, la sprinteuse la plus rapide du pays, ou encore la Britannique Dina Asher-Smith, championne d’Europe du 100 m et 200 m, ont fait partie des athlètes renommés qui ont prodigué leurs conseils à la relève.







Au programme, sprints, sauts, jeux, et surtout bonne humeur. «J’aime participer à cet entraînement, ça me fait toujours plaisir de prendre du temps pour les jeunes, glisse la sprinteuse Mujinga Kambundji. Cela me rappelle quand j’étais moi-même à leur place et que je pouvais côtoyer mes idoles.»



Avant de repartir chez eux, les nombreux enfants n’ont pas oublié de récolter les précieuses signatures. Ni de regarder une dernière fois ces stars avec des yeux qui semblaient voir grand, très grand.

Cyrill Pasche