La FIFA remplace le vote pour la présidence par des acclamations

L’assemblée va-t-elle faire exploser l’applaudimètre ou pas? C’est la seule interrogation qu’il y aura ce mercredi à Paris Expo Porte de Versailles. C’est en effet par des acclamations – décision prise lundi soir – que les 211 membres du Congrès de la FIFA vont réélire Gianni Infantino pour un deuxième mandat à la présidence de la fédération mondiale. On sera au point 12 de l’ordre du jour et l’unique candidat en lice se verra offrir quatre ans de pouvoir en plus. Pour certains, l’exercice démocratique, déjà bien entamé par l’absence de challenger, sera encore plus bafoué, aucune fédération nationale n’ayant le moyen de s’abstenir pour faire part d’une petite opposition. «On vivra une nouvelle fois, comme souvent dans le sport, une assemblée sur le mode soviétique ou nord-coréen. Avec une salle qui applaudit à l’unisson jusqu’à la caricature, regrette un participant. Mais en même temps, pourquoi jouer les héros, sachant que les opposants pourraient en subir les conséquences?» Peut-être un peu extrême, mais pas complètement irréaliste, sachant que près des trois quarts des fédérations nationales sont dépendantes des fonds alloués par la FIFA pour leur fonctionnement.

Et de ce point de vue-là, Gianni Infantino a réussi son pari. De l’argent, il y en a plus qu’il y a trois ans. Entre 2015 et 2018, les revenus de la FIFA se sont montés à plus de 6,4 milliards de francs, ce qui lui a permis d’augmenter ses réserves à 2,75 milliards de francs. Et cela malgré les retraits de plusieurs sponsors historiques, notamment américains et européens, au moment de sa prise de pouvoir. Par bonheur, des géants économiques venus de Chine, d’Europe de l’Est et des pays du Golfe sont arrivés à sa rescousse. Le Suisse va ainsi pouvoir tenir la promesse de sa campagne de 2016, à savoir distribuer 6 millions de francs par année à chaque association nationale. Un vrai pactole pour beaucoup. Et le gage d’un soutien de poids lors des moments importants.

Nombreuses turbulences

C’est probablement ce qu’espère Gianni Infantino à l’aube d’un mandat qui le verra, entre autres, gérer la tenue de la Coupe du monde la plus controversée de l’histoire, celle du Qatar en 2022. Car depuis trois ans, Gianni Infantino a traversé de nombreuses turbulences, que ce soit à l’interne de la FIFA, avec de nombreux départs plus ou moins volontaires et la lente mise en place d’une garde rapprochée souvent en provenance de l’UEFA, dont il était le secrétaire général jusqu’en 2015. Ou à l’extérieur, puisque plusieurs de ses grands projets, comme la Ligue mondiale des nations, avec son financement à 25 milliards aux origines peu claires, ou l’extension du nombre de participants à la Coupe du monde 2022 de 32 à 48, ont été discrètement remis dans les tiroirs. Des échecs qui montrent que le patron n’a pas totalement les coudées franches.

Mardi, Gianni Infantino a fait la tournée des assemblées des Confédérations, histoire de passer en revue ses troupes avant le jour J. Cela lui a aussi permis de constater que l’organisation de la première édition de la Coupe du monde des clubs, en 2021, suscitait de l’intérêt en Asie (Chine et Japon) et en Europe, puisque les présidents respectifs de ces Confédérations ont déjà appelé leurs membres à «l’unité». La même unité dont rêve Gianni Infantino au moment de repartir pour un tour. Mais entre les affaires, les luttes de pouvoir et les rancunes personnelles, ce n’est pas gagné. D’ailleurs, outre la réélection de son président et des comptes bien garnis, le Congrès va également voter mercredi le retour du mot «corruption» dans le Code d’éthique. Drôle de clin d’œil.

(24 heures)