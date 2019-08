La lutte suisse décortiquée

La gestuelle est ancestrale. Mais toujours aussi efficace. Le menton appuyé sur l’épaule de son adversaire, chaque combattant se saisit de la culotte de son rival. La main droite sur le ceinturon et la gauche sur le pli. Puis les pas s’enchaînent et les ardeurs se déchaînent. Avec un seul objectif: plaquer l’autre dos au sol. Pour arriver à cela, il existe différentes prises. On en dénombre aujourd’hui une centaine. En voici quelques unes.

À lire aussi: Lutte suisse au coeur de l'arène

Cadre, participants et jury

Gymnaste

Vêtements: T-shirt blanc à manches courtes et pantalon blanc.

Origine: lutteurs «citadins», les gymnastes sont aujourd’hui souvent affiliés à une fédération de gymnastique.

Berger

Vêtements: pantalon foncé et chemise de couleur discrète (le plus souvent bleu clair avec motif edelweiss).

Origine: les bergers venaient autrefois des régions rurales et d’alpage.

Jury de table

Il évalue la passe, qui dure de cinq à huit minutes. Il se compose de trois juges: l’un se tient sur le rond de sciure et les deux autres sont à une table. Le jury attribue les notes pour chacun des deux lutteurs.

Rond de sciure

Surface circulaire de 7 à 14 m de diamètre recouverte de sciure sur 15 cm d’épaisseur au moins.

Kurz

Même s’il fait partie des prises basiques, le kurz compte parmi les plus utilisées. Pour faire tomber son adversaire sur la droite, l’attaquant (No 1 sur l’image) commence par le déséquilibrer en le redressant, puis il place sa jambe gauche entre les deux siennes. A partir de là, il déclenche la projection en tournant la tête à droite. Son corps fait ainsi un demi-tour sur lui-même et le second lutteur tombe.

Tour de hanche

Dans le cas du tour de hanche, le corps sert de levier. L’attaquant (No 1) vient d’abord plaquer son dos contre l’adversaire en fléchissant les genoux. Il tend ensuite les jambes et se penche en avant pour charger le second lutteur sur son dos. Il ne lui reste alors plus qu’à amorcer la chute de son partenaire de combat en tirant sur le bras supérieur de ce dernier et en tournant la tête dans le sens de la bascule.

Gammen

Pour s’en prendre à de plus petits gabarits, le gammen est une prise qui fonctionne bien. La première étape consiste à relever le buste de l’adversaire avec un mouvement d’épaule. Droit derrière, l’attaquant (No 1) vient crocher la jambe du second lutteur avec le talon du pied gauche tout en le ceinturant – en gardant une main sur la culotte – pour le faire plier jusqu’à la sciure.

Chassé

A l’inverse, le chassé passe généralement bien contre des corpulences plus massives (et donc souvent plus lentes). L’attaquant (No 1) emmagasine un maximum d’élan en faisant un arc de cercle avec son pied gauche pour le rapprocher du pied droit de l’adversaire. Puis il tire ce dernier à lui avant de positionner son pied droit au plus près du gauche du second lutteur. Qui va alors s’encoubler dessus et chuter.