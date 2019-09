La Suisse n’a plus le choix, elle doit prendre un bol d’Eire

Le calendrier l’a voulu, le résultat est biscornu. Tordu dans tous les sens avec des nombres de matches disputés disparates, le groupe D des qualifications à l’Euro 2020 se lit à l’envers comme à l’endroit, il assène des vérités trompeuses ou de vraies frayeurs. L’arrêt sur image est pour l’heure le suivant: l’Eire caracole en tête, le Danemark est deuxième et la Suisse ne pointe qu’au troisième rang, à un point des Danois et à six longueurs déjà des Irlandais. Pas beau!

Évidemment, il faut relativiser, prendre tout ça avec des pincettes puisque l’Eire a disputé quatre matches là où la Suisse n’en est qu’à deux. Il n’empêche, l’impact psychologique est un facteur à ne pas négliger, surtout quand on reste sur l’invraisemblable épilogue du mois de mars à Bâle, avec ce 3-3 contre le Danemark alors que les Suisses menaient encore 3-0 à la 84e minute! Un vilain couac pour qui doit terminer à l’une des deux premières places du classement. Le défi de Dublin est là.

Il y a trois scénarios possibles. Du pire au meilleur, cela donne ce qui suit.

1. Défaite face à l’Eire

Les Irlandais auront toujours deux matches de plus au compteur, mais si la Suisse se rate, autrement dit si l’Eire s’impose, il y aura alors neuf points d’écart avec le premier de classe. Pire: puisque dans le même temps, jeudi soir donc, le Danemark devrait s’imposer à Gibraltar, la Suisse serait également reléguée à quatre points de la deuxième place. C’est bien sûr le scénario catastrophe, la Suisse ne serait plus maîtresse de son destin.

2. Match nul

Statu quo en ce qui concerne l’écart avec la première place, donc toujours six points de retard sur l’Eire. C’est sans doute moins grave qu’une défaite, mais ce n’est pas réjouissant non plus, cela doperait des Irlandais pour la suite, eux qui s’y entendent pour marcher au moral. Et cela laisserait «Petko» et les siens à trois longueurs des Danois (si ces derniers battent Gibraltar).

3. Succès à Dublin

Petkovic l’a souligné lundi déjà, logiquement bien sûr, mais avec une fermeté qui confinait à l’urgence: «Nous voulons revenir de Dublin avec les trois points de la victoire.» Il aurait presque pu remplacer «voulons» par «devons». Cet exploit est nécessaire pour replacer la Suisse sur les bons rails. Pour montrer aussi qu’elle peut se passer de Xherdan Shaqiri et de ses états d’âme, puisque la défection inaudible du joueur de Liverpool pollue ce déplacement à Dublin.

On peut bien tourner et retourner la question dans tous les sens, la décision de Shaqiri est difficile à avaler. Il ne se «sent» pas d’aider la Suisse, il est vidé, en proie à une crise existentielle parce que remplaçant à Liverpool (quelques minutes seulement disputées en match officiel depuis février…). Incapable de jouer avec la Suisse? Pourquoi pas. Mais il est pourtant prêt pour Liverpool.

Malin, Vladimir Petkovic s’est montré magnanime, empathique, protecteur. Le sélectionneur a déjà démontré qu’il n’est jamais aussi fort que dans l’adversité, quand il fédère ses joueurs autour d’un défi. Doublement ici: gagner à Dublin, sans sa star offensive. Il y a là de quoi responsabiliser un groupe tout entier autour d’une mission. Petkovic le sait. L’«affaire» a tout éclipsé: le cas Lichtsteiner par exemple. Le Lucernois a été jugé pas assez prêt, en réalité «Petko» prépare l’avenir sans «son» capitaine essoufflé de 35 ans et c’est parfaitement compréhensible. Une entreprise entamée au lendemain du Mondial 2018 avec le départ des vieux grognards, plus ou moins bien accepté par les uns ou les autres.

Un succès à Dublin, face à cette Eire qui sera encouragée par sa «Green Army», serait un double message. Il validerait l’indispensable travail de rajeunissement entrepris il y a un an tout en renforçant le groupe actuel et le sélectionneur. Sans Shaqiri, les absents ont toujours tort…