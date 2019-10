La Suisse sort sa calculette, pas de raison de paniquer

Évidemment, vu de loin, le classement du groupe D des éliminatoires pour l’Euro 2020 n’est pas folichon pour la Suisse. Ce troisième rang au classement, derrière l’Irlande et le Danemark, c’est la place du mort, seules les deux premières étant directement qualificatives. On pourrait toujours penser à ce rattrapage grâce à la Ligue des nations, dans un barrage, mais cela ferait tache dans le paysage.

Pourtant, à y regarder de plus près, la situation est moins dramatique qu’il n’y paraît. D’abord, la Suisse a disputé un match de moins que ses deux adversaires. C’est capital pour relativiser l’instantané. D’autant plus qu’Irlandais et Danois doivent encore s’affronter lors de la dernière journée, dans un mois. Et que les deux ne peuvent pas donc pas inscrire trois points lors de ce match…

Bref, autant se plonger tout de suite sur les cas de figure, et cela tombe bien: la Suisse est arrivée à Copenhague jeudi soir, pour défier le Danemark, et elle filera ensuite à Genève pour recevoir l’Irlande. Ces deux chocs sont bien sûr décisifs. Il faut voir comment et avec quelle marge de manœuvre.

Deux victoires, c’est l’Euro

Le scénario de rêve pour commencer. La Suisse s’impose samedi au Danemark et dispose de l’Irlande mardi prochain au Stade de Genève: bingo! Elle est qualifiée pour l’Euro 2020. Avant même les deux derniers matches de novembre, contre la Géorgie et à Gibraltar. Avec ces deux succès, la Suisse passerait à 14 points, en laissant les Danois à neuf unités. Ces derniers seraient alors obligés de gagner à deux reprises en novembre pour dépasser la Suisse. Ce faisant, ils battraient l’Irlande qui resterait au mieux à 14 points (en comptant une victoire samedi en Géorgie). Mais derrière la Suisse aux confrontations directes. Bref, deux succès, samedi et mardi, et le ticket Euro 2020 est déjà validé, même si la Suisse perd contre la Géorgie et Gibraltar!

Quatre points, toutes les cartes

On parle là d’une victoire et d’un nul. L’ordre est important. Si la Suisse bat le Danemark avant de concéder un nul à Genève contre l’Irlande, elle a virtuellement son billet en poche pour l’Euro. Parce que les Danois compteraient 9 points avant les deux derniers matches de novembre. Et qu’il y a fort à parier que la Suisse n’en restera pas à 12, avec la Géorgie à domicile et Gibraltar dans la foulée.

En cas de nul au Danemark et de victoire à Genève mardi contre l’Irlande, le calcul est un peu différent. La Suisse aurait aussi 12 points. Un de plus que le Danemark. Et avec toutes les cartes en main pour le rester, avec la Géorgie et Gibraltar pour terminer.

Trois points, toujours vert

Un succès samedi contre le Danemark suivi d’une défaite contre l’Irlande? Tous les voyants restent toujours au vert. La Suisse aurait alors 11 points, deux de plus que le Danemark resté à 9. Mais là encore, avec la Géorgie à domicile et le déplacement à Gibraltar, la Suisse devrait garder son avance.

Une défaite à Copenhague et un succès à Genève? Dans ce cas, c’est plus compliqué. Mais disons que si la Suisse remporte comme prévu ses deux matches de novembre, elle finira soit devant le Danemark, soit devant l’Irlande. Et donc qualifiée.

Deux points, la tuile?

Deux nuls, la tuile? Même pas! Statu quo entre les trois premiers au classement. À compter que la Suisse batte la Géorgie et Gibraltar, elle arriverait au total à 16 points. Avant l’Irlande - Danemark,

dernier match de novembre, les Irlandais seraient au mieux à 15 points et les Danois au mieux à 13 points. Avec cette confrontation directe les opposant, les deux ne pourraient pas en même temps dépasser la Suisse, qui finira au pire deuxième du groupe, mais qualifiée.

Un point, ça se gâte

Les choses se gâtent tout de même avec un seul point en deux matches. Pour résumer, il vaudrait presque mieux récolter ce point au Danemark. Et brûler un cierge, en gagnant deux fois en novembre, pour que les Danois se cassent les dents à Dublin dans un mois.

Deux défaites, c’est fini

Avec deux défaites, la Suisse est éliminée. En restant à 8 points en octobre, la Suisse ne peut terminer qu’avec 14 points au mieux au final. C’est autant que le minimum pour l’Irlande, qui restera devant aux confrontations directes quoi qu’il arrive. Et il suffira alors aux Danois de battre Gibraltar à Copenhague dans un mois pour noyer définitivement la Suisse.

On résume. Si la Suisse fait mieux qu’un point sur les deux matches qui se profilent, elle conserve toutes ses chances de disputer l’Euro 2020. Cela dit, Petkovic et les siens ont le potentiel pour s’éviter des comptes d’apothicaires. Ah, si la Suisse avait validé le 3-0 qui enterrait encore le Danemark à la 83e… (3-3 au final). Ah, si elle avait pu s’accrocher à ce 1-0 d’une victoire qui se dessinait à Dublin il y a un mois, au lieu de craquer dans les dernières minutes… Elle a ces deux matches et un peu plus si nécessaire pour effacer ces regrets. Avec la manière.