Lausanne se donne de l’air

Le LHC s’est donné de l’air en vue d’une qualification pour les play-off en battant Langnau, mardi soir à la Vaudoise aréna (3-1). Mais que ce fut laborieux! Dos au mur, les Lions se devaient de réagir. Ils ont du reste d’emblée montré que c’était leur intention, en prenant leur adversaire à la gorge. Trois minutes après un but refusé à Petteri Lindbohm pour une faute sur le gardien de Joel Vermin (8e), ils ont logiquement ouvert le score en supériorité numérique (11e Grenier 1-0).

Mais après une première période convaincante, ils se sont à nouveau éteints (2 tirs cadrés au cours du tiers médian) et ont subi, tenant le choc grâce à leur solidarité (17 tirs bloqués après 40’) et à Tobias Stephan. A force, ils ont toutefois concédé l’égalisation, en box play (48e DiDomenico 1-1). Heureusement pour eux, Alexandre Grenier a su profiter de l’un des rares espaces laissés par les Emmentalois au moment où l’on craignait le plus pour le LHC (56e 2-1). Avant que Cody Almond ne valide la victoire dans la foulée (56e 3-1).

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Langnau 3-1 (1-0 0-0 2-1)

Vaudoise aréna, 8448 billets vendus.

Arbitres: MM. Stricker, Mollard; Bürgi, Gnemmi.

Buts: 11e Grenier (Pereskokov/5c4) 1-0, 48e DiDomenico (Huguenin/5c4) 1-1, 56e Grenier (Jeffrey) 2-1, 56e Almond (Bertschy, Moy) 3-1.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Grossmann; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Almond, Herren; Pereskokov, Jooris, Vermin; Grenier, Jeffrey, Kenins; Moy, Froidevaux, Leone; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Langnau: Ciaccio; Glauser, Leeger; Schlit, Blaser; Huguenin, Lardi; DiDomenico, Maxwell, Sturny; Berger, Diem, Pesonen; Schmutz, Earl, Neukom; Andersons, In-Albon, Kuonen; Dostoinov. Entraîneur: Ehlers.

Pénalités: 3x2’ + 1x10’ (53e Genazzi) contre Lausanne; 3x2’ contre Langnau.

Notes: Lausanne sans Holm, Emmerton (blessés) ni Antonietti (surnuméraire). Langnau sans Punnenovs, Erni (blessés), Cadonau (suspendu), Gagnon, Elo ni Grossniklaus (surnuméraires). Tir sur le poteau: 39e Vermin.