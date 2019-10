Le boss de l’ASF dévoile son salaire

Durant sa campagne électorale, Dominique Blanc avait fait une promesse à ce journal: il s’était engagé à rendre son salaire public s’il était porté à la tête du football helvétique. Élu à la présidence de l’Association suisse de football le 18 mai à Ittigen sur un très large «score» – 69 voix contre 31 à son dernier concurrent, l’ancien arbitre Kurt Zuppinger –, le successeur de Peter Gilliéron tient aujourd’hui parole: il perçoit un salaire brut annuel de 148'800 francs, treizième mois compris. À cette somme s’ajoutent les frais de représentation, qui peuvent être importants.

Le revenu du nouveau patron de l’ASF ne tombe pas du ciel. Il correspond au franc près à celui que percevait déjà Peter Gilliéron. «J’ai fait un copier-coller du contrat, explique Dominique Blanc. Ce salaire correspond à la 25e classe sur une échelle de 38 des fonctionnaires de la Confédération.» Lorsqu’il dirigeait l’Association cantonale vaudoise de football (de 2007 à 2015), il touchait un dédommagement de 5000 francs par an, pour l’équivalent d’un mi-temps.

Pour confortable qu’il soit, son nouveau salaire représente des peanuts comparé à la rémunération des dirigeants du football mondial ou européen. Gianni Infantino, président de la FIFA, se voit ainsi attribuer un salaire de 2,5 millions de dollars par an (contre 3,4 millions à Sepp Blatter en 2015), plus des bonus – soit une enveloppe estimée à 550'000 dollars après le Mondial 2018. À Nyon, le Slovène Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, perçoit un salaire de 1,6 million de francs par an.

S’il n’est pas à plaindre, le président Blanc prend chaque jour davantage conscience de l’importance de sa mission. Conduite à une large échelle, une enquête, dont les conclusions seront publiées sous peu, permettra d’affiner les choix stratégiques. «Il faut positionner le football dans un monde en perpétuelle mutation. Nous vivons dans une société qui se déplace vers le spectacle télévisuel, moins vers les clubs. C’est une tendance contre laquelle il faut agir.»

Fidèle à ses promesses de campagne, Dominique Blanc entend jouer la carte de l’ouverture et de la transparence. Une transparence qui doit désormais bénéficier à l’équipe nationale, où les cachotteries et autres rumeurs nauséabondes nécessiteraient que l’on siffle la fin de la récréation. Aussi, la conférence de presse de ce vendredi à Lucerne est-elle très attendue. Vladimir Petkovic y dévoilera sa sélection pour les matches contre le Danemark et l’Eire. Mais ce que l’on attend surtout, ce sont les conclusions de son voyage à Liverpool pour y ramener à la raison (et sous le maillot suisse) Xherdan Shaqiri.