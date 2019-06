Le Congrès séduit par Infantino et par les comptes reluisants

Il était 11 h 25 ce mercredi, quand «Seven Nation Army» a résonné à la Porte de Versailles. Comme dans des centaines de stade, la basse de The White Stripes a préparé à vivre un moment unique qui retourne les tripes. À Paris Expo, c’est le triomphe Gianni Infantino qui vient d’être réélu jusqu’en 2023 à la présidence de la FIFA par les 211 membres du Congrès. Il n’y a pas eu de vote. Juste dix minutes pour amender les statuts, puis une question pour la forme du vice-président Cheik Salman Al Khalifa: «Êtes-vous d’accord?…» La réponse a fusé sous la forme de trente secondes d’applaudissements.

Message peaufiné

La FIFA a reconduit sa confiance à son «Roi-Soleil» et les sujets étaient heureux. Mercredi, ils ont pu mesurer combien l’institution était devenue un paradis. Gianni Infantino, maître de cérémonie, passait la parole à Gianni Infantino, président, qui la repassait au maître de cérémonie. Pour la forme, le Suisse changeait de pupitre. Le message était peaufiné, agréable sonate rythmée par un cliquetis de dollars. Il faut le lui laisser: Gianni Infantino sait prendre par les sentiments. Et en l’occurrence, le dénominateur commun d’une assemblée mondiale, c’est l’argent.

Durant plus de trente minutes, le Suisse a tiré le bilan de ses «trois ans et quatre mois» de présidence. Pour la forme, il a indiqué «ne pas avoir fait tout juste». Puis sur le fond, il a insisté sur l’avènement de ce qu’il appelle «la nouvelle FIFA»: «Aujourd’hui, est un jour de célébration, a-t-il lancé à ses troupes. Rappelez-vous dans quel état était la FIFA quand j’ai été élu. Désormais, personne ne parle de crise, de scandale et de corruption. Elle est passée d’une organisation toxique, presque criminelle, à une organisation qui reparle de football.» C’est vrai que dans une fête, on ne peut être que positif. Un peu d’amnésies ne fait pas de mal quand on est entre soi.

Donc, Gianni Infantino a parlé football, de sa volonté de soutenir le développement du sport, partout sur la planète. Mais même dans son aspect social ou éducatif, ce football-là passe par l’argent. Et ça tombe bien: «Jamais la FIFA n’a été financièrement aussi solide. Nous vous présentons aujourd’hui des comptes magnifiques (ndlr: 6,4 milliards de recettes pour la période 2015-2018, soit 1,5 milliard de plus que le budget)», s’est réjoui le Suisse, promettant qu’à l’avenir ce serait encore mieux. Surtout, outre l’augmentation des fonds pour son programme de développement «Forward», il a aussi promis qu’il ne laisserait «pas dormir sur le compte d’une banque suisse» les désormais 2,75 milliards de francs de réserves (1 milliard en 2016). Anecdotique révélatrice? Les premiers et presque les seuls applaudissements spontanés sont montés de la salle à ce moment-là. L’évocation de la lutte contre toute forme de discrimination, de races ou sexuelle, la transparence accrue, le futur par le foot féminin à deux jours de l’ouverture de la Coupe du monde en France, la promesse d’une révolution dans le système des transferts, la passion du jeu par saint Infantino, tout cela, a été évoqué dans un silence de cathédrale.

Bien loin des affaires

En fin de Congrès, le président réélu n’a pu cacher son émotion au moment des remerciements, attendrissant une partie de l’assemblée. Puis, euphorique, Gianni Infantino s’est emballé. Il a promis que le football allait encore grandir ces prochaines années, partout dans le monde. Et qu’avec les nouvelles compétitions, comme la Coupe du monde des clubs à 24 en 2021, les recettes prendraient aussi l’ascenseur. Et que pour avancer «démocratiquement», il comptait organiser – peut-être cet automne – des assises planétaires du football. Les délégués en ont pris plein les mirettes, loin, bien loin des affaires qui continuent de jeter des doutes sur la droiture de l’institution.

Comme, par exemple, les relations entre Michael Lauber, procureur de la Confédération, André Marty, porte-parole du Ministère public de la Confédération, Gianni Infantino et Rinaldo Arnold, son ami procureur haut-valaisan qui a servi d’entremetteur avant de se voir offrir des packs VIP à la Coupe du monde en Russie. Des rencontres, il y en a eu deux, puis trois, entre 2016 et 2017. Mercredi, la «Süddeutsche Zeitung», évoquait deux rencontres en juillet 2015 déjà, comme Michel Platini l’avait laissé entendre mardi dans nos colonnes. À cette époque, aucune enquête n’était encore ouverte et le Français était toujours pressenti pour reprendre la présidence de la FIFA. Ce job que Gianni Infantino décrochera quelques mois plus tard à Zurich et qui lui a valu mercredi une réélection par acclamations.

