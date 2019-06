Le crowdfunding de Lutry-Lavaux à la peine

«Je suis bien sûr un peu déçu des quelque 7500 francs récoltés jusqu’ici, mais je pense toujours que nous finirons par atteindre ces 10'000 francs espérés il y a huit semaines, lorsque nous avons lancé ce financement participatif.» À moins de dix jours de la fin du crowdfunding imaginé par son club de Lutry-Lavaux volley-ball, Philippe Tuccelli ne dramatise pas la situation. «Même si l’objectif initial était de récolter 20'000 francs, détaille le président du club vaudois, néo-promu en LNA, le seuil de financement ne se situe qu’à la moitié de ce chiffre. Pour y parvenir d’ici au 30 juin à minuit, nous allons donc remobiliser nos membres et amis pour qu’ils tentent encore de convaincre tous ceux qui dans la région apprécient notre club et sa philosophie – axée sur la jeunesse et la formation – de nous donner un petit coup de main financier. Un don qui est déductible des impôts, faut-il peut-être préciser.»

Quand on lui demande les raisons de ce petit manque d’intérêt, Philippe Tuccelli avoue avoir lui-même de la peine à les trouver. «Nous étions tous convaincus qu’un sport attractif, non violent, éducatif et qui transmet de belles valeurs comme le volley-ball allait séduire un peu plus les gens. Tel n’a pas été le cas, mais au lieu de m’en plaindre, je préfère me réjouir et surtout remercier tous ceux (ndlr: 31 parrainages jusqu’ici) qui nous ont apporté une aide, si modeste soit-elle.»

L’issue de ce dernier effort demandé à ses sympathisants n’influencera heureusement en rien les desseins sportifs du club. «Quoi qu’il advienne, précise Philippe Tuccelli, notre projet LNA ne sera pas remis en cause. Mais il est clair que nous devrons faire certaines petites choses de façon différente si cette somme n’est pas atteinte. Ce financement participatif ne constitue en fait qu’une aide, certes précieuse mais pas décisive. Depuis trois mois, chacun au sein de notre club a beaucoup travaillé pour que Lutry-Lavaux puisse disposer cette saison d’un budget digne de sa nouvelle catégorie de jeu. Et nous y sommes parvenus puisqu’il a pu passer de 130'000 environ à quelque 200'000 francs. À ce niveau aussi tout n’est d’ailleurs pas encore fini. Certaines de la cinquantaine d’entreprises contactées ce printemps ne nous ont pas encore donné une réponse définitive quant à un éventuel sponsoring.»

Deux renforts attendus

D’un naturel optimiste, le président lutryen espère ainsi pouvoir augmenter encore de 20'000 à 30'000 francs son budget. «Le recrutement d’un joueur professionnel étranger est d’ores et déjà acquis, conclut-il. Avec une ossature d’équipe qui restera la même que la saison passée – seul un élément important, Larry Carrel, est parti –, il nous faudrait encore un deuxième bon joueur, suisse ou étranger, pour bien compléter le groupe.»

Deux renforts qui devraient être sous les ordres de Jérôme Corda dès le 20 août, date de la reprise officielle de la préparation de Lutry-Lavaux pour un championnat qui débutera deux mois plus tard. (24 heures)