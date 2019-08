Le dressage suisse ne sera pas présent aux JO

L’époque où le dressage suisse décrochait des médailles aux JO et dans les grands championnats est révolue depuis bientôt trente ans. Fini le temps où Christine Stückelberger faisait la une des journaux. Désormais, l’équipe de Suisse lutte pour une qualification aux JO. Et pour Tokyo, c’est hélas raté!

Il y avait un espoir, surtout après la bonne reprise de la jeune Zurichoise Estelle Wettstein (22 ans) sur West Side Story (70,047%). On est vite retombé sur terre mardi, après la timide performance de Charlotte Lenherr et Darko of de Niro ZS CH (66,957%). On peut regretter la seconde pirouette au galop, mais on était de toute manière loin du compte. La leader de l’équipe, Birgit Wientzek-Pläge, a ensuite déroulé une belle reprise avec Robinvale, mais il manquait un vrai piaffer pour espérer plus que 71,584%. Et, au final, les Suisses, modestes 11es, se retrouvent loin des Danois et à 4 points des Irlandais (7es) et des Portugais (8es), qui arrachent les deux derniers billets pour Tokyo. Avec la Genevoise Antonella Joannou, la meilleure cavalière helvétique aux Mondiaux 2018, écartée à tort, la Suisse aurait vraisemblablement pu s’approcher un peu plus des qualifiés.

L’Allemagne d’Isabell Werth et Cie domine plus que jamais la discipline. La Grande-Bretagne, sa seule rivale, a été privée de podium suite à la disqualification de la double championne olympique Charlotte Dujardin, son Mount St John Freestyle ayant une trace de sang sur le flanc gauche. Du coup, l’argent est revenu aux Pays-Bas et le bronze à la Suède.

Ce mercredi, place au saut, avec l’épreuve de vitesse. Et là, non seulement les Helvètes sont assurés d’aller à Tokyo, mais ils ont de solides ambitions…