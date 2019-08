«Le joueur et son caddie, c’est comme un mariage»

À Crans-Montana, il y a les stars, le No 2 mondial Rory McIlroy en tête. Et puis il y a ceux qui prennent soin des stars, qui les conseillent, les canalisent. Non, les caddies ne servent pas qu’à porter le sac des joueurs. Les caddies, c’est l’assurance tous risques des golfeurs. Au service de Matthew Fitzpatrick, double tenant du titre de l’European Masters, dont l’édition 2019 débute ce jeudi, Billy Foster évoque son métier et sa carrière. Une vie que l’Anglais de 53 ans, partie prenante de 45 victoires professionnelles et de 14 Ryder Cups, a partagée avec quelques-uns des plus grands. De Severiano Ballesteros à Tiger Woods en passant par Lee Westwood.

Billy Foster, qu’est-ce qui vous a poussé à devenir caddie?

Tout a commencé dans mon club, à Bradford. À l’époque, le parcours accueillait un tournoi du circuit européen. Et il avait été demandé aux juniors du club s’ils désiraient officier en tant que caddie. Je me suis porté volontaire de 1981 à 1983. Ça m’a vraiment plu. Je me suis gentiment fait un réseau et j’ai eu la possibilité de suivre d’autres tournois, en Grande-Bretagne puis ailleurs en Europe. J’ai œuvré pour quelques bons joueurs et, un jour, Hugh Baiocchi, un Sud-Africain du tour européen, m’a proposé un job à plein temps.

Et vous avez accepté.

Oui. J’ai travaillé pour lui de 1984 à 1986. L’idée était de caddéyer deux ans. Je souhaitais m’offrir une expérience de vie avec des voyages à travers le Vieux-Continent tout en pouvant observer les meilleurs de l’intérieur, afin de moi-même progresser comme joueur. J’avais 18 ans, 3 de handicap et quelques ambitions. Résultat: 35 ans plus tard, je suis toujours caddie.

De quelle manière avez-vous gravi les échelons?

Après Hugh, j’ai côtoyé Gordon Brand Junior (ndlr: deux Ryder Cups à son actif) durant cinq ans. Et puis j’ai accepté un job d’assistant-pro, pour bosser dans le shop d’un club tout en ayant la possibilité de disputer moi-même certains tournois. Mais quatre semaines avant de commencer, Severiano Ballesteros, l’homme aux sept titres du Grand Chelem, m’a demandé d’être son caddie à plein temps. Ça a été une décision facile à prendre. Et le début d’une nouvelle période de cinq ans qui a tout changé. Caddéyer Seve, aux yeux du monde du golf, ça voulait dire que j’étais un bon caddie. Ça m’a permis de travailler, plus tard, pour des joueurs tels que Darren Clarke, Lee Westwood, Sergio Garcia ou désormais Matthew Fitzpatrick.

Comment votre métier a-t-il évolué au fil des années?

Le plus grand changement concerne sans conteste les dotations des tournois, qui ont explosé avec le phénomène Tiger Woods. Aujourd’hui, on peut vivre du métier de caddie (ndlr: celui-ci touche environ 7% des gains de son joueur; 10% quand il gagne). Avant, c’était juste impossible de l’envisager.

Quelle est la clé pour être un bon caddie?

Vous ne pouvez pas caddéyer avec conviction si vous n’êtes pas certain à 100% de ce que vous allez transmettre à votre joueur. Le club et le type de coup que vous lui conseillez de jouer, par exemple; en prenant en compte la distance qui le sépare du drapeau, le vent, les mouvements de terrain, la façon dont la balle pourrait réagir en atterrissant selon la pente et la dureté du green, les dangers qui le guettent… Dans ce sens, c’est primordial de faire ses devoirs, afin de donner à son joueur un véritable avantage par rapport aux autres.

Vous devez en outre le connaître parfaitement.

Absolument. D’autant que chaque joueur est différent. Il faut savoir à s’adapter aux styles de jeu et aux humeurs. Au final, les caddies sont à la fois des conseillers, des psychologues et des coaches sur le parcours. Si notre joueur ne joue pas bien, on doit être en mesure de lui expliquer pourquoi. Mais notre tâche principale consiste à le mettre dans l’état d’esprit qu’il faut pour qu’il tape le coup qu’il faut. À chaque fois, et surtout dans les moments décisifs. Un bon caddie ne vous fait pas frapper le coup du siècle. Il vous empêche de commettre des erreurs sous pression.

Le joueur, lui, doit avoir une confiance totale en vous. Comment instaurer ce lien?

En disant ce que l’on pense, toujours. Que ce soit beau ou vilain. Et puis, on passe tellement de temps ensemble… Trente semaines par année à raison de dix heures par jour, c’est comme un mariage. En fait, vous passez plus de temps avec votre joueur qu’avec votre femme.

Quelle a été la relation la plus forte que vous avez connu au cours de votre carrière?

Chaque histoire a été différente. Mais Seve… J’avais tellement de respect pour lui. C’était le plus grand des créateurs, son imagination était unique. C’était un champion, un guerrier. Seule la victoire comptait. Et il avait un sacré caractère, un tempérament de feu.

En 2005, vous avez également effectué une pige avec Tiger Woods, afin de remplacer son caddie attitré, qui allait devenir papa.

Je bossais pour Darren Clarke et nous étions en tournoi dans l’Ohio. Tiger et lui discutaient et, à la fin de l’échange, Darren est venu vers moi. «Tu sais de quoi on vient de parler? Tiger m’a demandé s’il pouvait t’engager pour la Presidents Cup. Tu veux y aller?» J’ai répondu: «Je ne sais pas…» J’étais pris de court. Lee Westwood était à deux mètres de nous. Il m’a dit: «Billy, si tu n’y vas pas, j’y vais moi!» J’ai accepté et ça a été un honneur incroyable d’œuvrer une semaine pour le plus grand joueur de tous les temps. Honnêtement, s’il avait été épargné par les blessures, Tiger n’aurait pas gagné 15 Majeurs mais 25.

Pour revenir à Seve, on dit qu’il vous a formulé son offre par courrier postal.

Pour être précis, Seve avait appris que je voulais mettre un terme à ma carrière de caddie lors du German Masters, à Stuttgart. Avec Gordon Brand Junior, on jouait dans la même partie que lui et il m’a lancé: «Tu es trop jeune pour arrêter et je cherche quelqu’un pour l’année prochaine.» Sur le moment, je ne lui ai pas répondu. En rentrant à l’hôtel, le soir, j’ai commencé à flipper. C’était mon modèle de jeunesse et il souhaitait que j’officie pour lui. Je ne pouvais pas dire non. Le lendemain, je suis allé lui donner un morceau de papier sur lequel étaient inscrits mon nom et mon adresse. Je lui ai dit: «Si vous désirez m’engager, vous savez où me trouver.»

C’est ainsi que la lettre est arrivée.

Trois semaines plus tard, oui. Le premier paragraphe expliquait ce qui lui plaisait chez moi. Et les trois autres listaient une série de règles que je devrais respecter en travaillant pour lui. Il voulait que je comprenne qu’il aurait toujours raison, que ce serait lui le boss et que je ne serais qu’un caddie.

À quel point sommes-nous aujourd’hui éloignés de l’époque où le caddie n’était qu’un servant à la botte de riches golfeurs?

Les choses ont évidemment beaucoup changé. Surtout en Europe (ndlr: à Crans, Billy Foster dort néanmoins dans un hôtel 2 étoiles pendant que son joueur, Matthew Fitzpatrick, loge dans un palace 5 étoiles). Aux États-Unis, en revanche, le métier de caddie reste l’apanage de la deuxième classe dans l’esprit des gens. Sur le circuit américain, on n’a pas le droit d’entrer dans les vestiaires ou les club-houses. Dans certains endroits, on est toujours considérés comme des servants. Ce n’est pas juste.