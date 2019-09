Le Juventino fête ses 30 ans de passion «bianconera»

Trente ans et pas une ride. Ce samedi, le célèbre bar-restaurant Le Juventino va fêter ses trois décennies d’existence. Sis en haut de l’avenue Collonges, à Lausanne – à un jet de pierre du Palais de Beaulieu – cet incontournable lieu de rassemblement de tous les supporters de la Juventus a ouvert ses portes le 15 août 1989. «J’avais 27 ans lorsque j’ai repris cet établissement, qui s’appelait Le Tzigane à l’époque, raconte Carmelo Mufale. Et je suis toujours là aujourd’hui, avec une passion intacte pour ce club qui occupe, comme vous l’avez compris, une place importante dans ma vie.»

L’histoire du Juventino n’avait pourtant pas débuté de la meilleure des façons. Quelques jours après l’inauguration, un accident de la route en Pologne coûtait en effet la vie à Gaetano Scirea, l’un des joueurs les plus emblématiques du club. «Cette disparition a été un véritable choc pour nous tous, se souvient Carmelo Mufale. Et puis, nos premières années d’existence ont aussi été marquées par la domination de l’AC Milan. Même si on réussissait toujours à gagner une Coupe UEFA ou une Coupe d’Italie de temps à autre, cette période noire nous semblait interminable. Sans oublier que j’ai dû changer le nom du bistrot, initialement Le Juventus, après dix ans. Le club n’autorise pas que l’on utilise cette marque.»

Malgré des résultats assez éloignés des habituels standards de la Juve, le bar a rapidement trouvé ses dizaines d’habitués. «À l’époque, précise l’inoxydable patron, nous étions les premiers à avoir la RAI, puis Canale 5 et Tele +, une chaîne payante, dans la région. Du coup, tous les amateurs de foot italien se retrouvaient ici pour suivre les matches. Pour certaines grosses affiches, nous avons même eu jusqu’à 200 personnes dans nos locaux. Et quelques petits soucis avec certains supporters de l’Inter ou de l’AC Milan qui venaient pour provoquer.»

Ambiance moins tendue

Un passé presque révolu aujourd’hui, puisque le nombre de visiteurs a beaucoup baissé depuis que chacun a la possibilité de suivre les matches du Calcio dans son canapé. «Mais une trentaine de fidèles, en moyenne, continuent quand même de se rassembler au Juventino. Un chiffre qui peut facilement tripler pour les grandes soirées européennes, se réjouit le propriétaire des lieux. L’ambiance est aussi moins tendue que dans les années 90, même si les tifosi un peu «chauds» ne manquent pas.»

En bon immigré italien, Carmelo Mufale nourrit aussi une passion pour l’équipe d’Italie dont il propose tous les matches. «Là le public est un peu différent, conclut-il. Ce sont plutôt des familles et l’atmosphère y est plus tranquille.» Pour les habitués, et tous ceux qui auront la curiosité d’en franchir le seuil, samedi, Le Juventino ouvrira ses portes vers 10 h pour les fermer à 17. Avec un bon risotto et quelques autres spécialités italiennes pour rassasier chacun.