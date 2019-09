Le LUC a toujours aussi faim de trophées

Double champion de Suisse en titre, le LUC n’est pas près de lâcher prise. Un 19e trophée majeur est programmé pour le club de Dorigny, qui a déjà enlevé 9 titres de champion, 4 Coupes de Suisse et 5 Supercup. L’objectif est clair: participer à toutes les finales possibles. Samedi prochain, à Gümligen (Berne), les protégés de Max Giaccardi auront l’occasion de remporter une nouvelle Supercup (rencontre entre le vainqueur du championnat et le lauréat de la Coupe) face à Amriswil, une semaine avant le début du championnat.

Une fois n’est pas coutume: ce n’est pas Georges-André Carrel, assisté par son épouse, qui a façonné l’équipe phare du LUC depuis sa résidence d’Ibiza. Figure emblématique du club, Georges-André Carrel a décidé qu’il était temps pour lui de rendre ses tabliers de directeur technique et de membre du comité du LUC après quarante-cinq ans de bons et loyaux services. Il serait également de moins en moins en phase avec la direction prise par Swiss Volley. «Pour le bien de notre sport, il est indispensable de mettre trois joueurs suisses sur le parquet, et non pas deux», estime-t-il. Quoi qu’il en soit, une page s’est tournée à Dorigny, même si Georges-André Carrel restera la marque de fabrique du LUC pour quelques années encore, puisqu’il a accepté le poste d’entraîneur-assistant de la Ligue B, au côté de Nicolas Baldy.

Giaccardi a su convaincre

C’est donc à Pierre-André Leuenberger, président du LUC, et à Jean-Pierre Jaton, membre du comité, qu’est revenue la délicate mission de construire une formation dotée de quelque 400 000 francs de budget. Contrairement aux années précédentes, ils n’ont pas tout chamboulé. À commencer par le poste d’entraîneur, que Max Giaccardi occupera pour une troisième saison consécutive. «Plusieurs candidatures ont pourtant été examinées, avoue Pierre-André Leuenberger. Mais c’est la sienne qui s’est imposée. Nous ne voulions pas nous priver d’un jeune entraîneur – de 44 ans – en pleine progression, qui est aussi l’entraîneur-assistant de l’équipe des Pays-Bas. Il a tout de même permis à notre club de remporter trois titres en deux ans. Ce n’est pas rien.»

Cette saison, l’entraîneur italien du LUC pourra s’appuyer sur plusieurs valeurs sûres. Au poste 4 (avant gauche), Adrien Prével et Björn Höhne continueront d’être d’attaque, tout comme Karim Zerika et Radisa Stevanovic au centre. Le libéro s’appelle toujours Dennis del Valle. Il y aura en revanche du neuf à l’oppo (avant droit), avec le Finlandais Joonas Jokela (202 cm), âgé de 20 ans seulement. «Il s’agit de sa première année à l’international, précise Pierre-André Leuenberger. Il est le No 2 ou le No 3 à ce poste en équipe de Finlande.»

Jeunes «promus»

La volonté des dirigeants du LUC était encore de faire «monter» au moins deux joueurs en équipe première. Ce sera fait avec Mathias Montavon (poste 4) et Jonathan Kaeser (oppo), très en progrès depuis plusieurs semaines. Tim Ineichen, 18 ans, aura lui aussi sa chance en qualité de libéro. Quant à la passe, elle sera assurée par deux internationaux helvétiques, Reto Pfund (ancien) et Peer Harksen (ex-Naefels). Et n’oublions pas Damien Sommer. Longtemps blessé, l’ancien central de Lutry-Lavaux entamera une deuxième saison au LUC. Tout ce petit monde sera dirigé par Reto Ineichen, nouveau directeur technique.

Cette saison, le LUC aura avant tout fort à faire avec Amriswil, Naefels et Schönenwerd. Max Giaccardi tient à ce que ses joueurs montrent à chaque match pour quelle raison ils ont été champions de Suisse. Tout le monde est prévenu.