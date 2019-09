Le Walking Football en démonstration à Morges

Le walking football – le football en marchant – arrive enfin dans le canton. Deux ans après avoir été présentée à Neuchâtel, cette nouvelle discipline sera l’objet d’une démonstration à Morges, au Parc des Sports, mercredi prochain.

À l’origine, en Suisse, de cette façon différente de pratiquer le foot, Christopher Clark espère qu’une foule de curieux se déplacera à Morges pour se rendre compte de visu de son intérêt et de son utilité. «Le walking football s’adresse principalement – mais pas seulement – aux plus de 50 ans et aux personnes en surpoids, explique cet Anglais de Neuchâtel. Il se joue à cinq contre cinq, sur un terrain aux dimensions réduites et sans but, est en train de se populariser partout en Europe. Notamment en Angleterre, où pas moins de 900 équipes ont d’ailleurs vu le jour depuis cinq ans. Aux Pays-Bas, en France et en Allemagne aussi son essor est des plus intéressants. Malheureusement, cela prend un peu plus de temps en Suisse. Mais je reste convaincu que cette discipline a un bel avenir chez nous aussi.»

En attendant d’être officiellement présenté le printemps prochain lors des finales de Coupe de Suisse seniors, le walking football fera donc un bref passage par Morges. Une première dans le canton. «Une initiation, ouverte à tous les curieux qui voudront s’y essayer, ou simplement observer, aura lieu vers 17h, continue Christopher Clark. Des animateurs seront présents pour en expliquer les différentes règles. Comme, bien entendu, l’interdiction de courir ou l’absence de contacts physiques.» Un sport qui présente aussi l’avantage de permettre aux hommes et aux femmes de jouer ensemble. Et où le risque de blessure diminue fortement.