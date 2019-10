Lea Sprunger face à son destin mondial et une forte concurrence

L’avis de Laurent Meuwly sur ses adversaires

Ashley Spencer

«Elle fait partie des favorites, vu son palmarès. Mais elle a manqué de constance ces derniers mois.»



Anna Ryzhykova

«Lea connaît bien cette Ukrainienne. Elle l’a déjà battue lors de son titre aux Européens de Berlin.»



Sydney McLaughlin

«Pour moi, c’est la favorite. Elle me semble plus en forme que les autres, grâce à une bonne préparation.»



Rushell Clayton

«Elle émerge cette année. Il faudra voir comment elle arrive à gérer la pression d’une finale mondiale.»



Dalilah Muhammad

«Que dire? Si ce n’est qu’elle a la meilleure technique sur les haies. Son départ est aussi très rapide.»



Sage Watson

«En ayant battu le record national, Sage est en grande forme. Lea doit pouvoir la battre en finale.»



Zuzana Hejnova

«Même si elle n’est plus toute jeune, elle compense avec son vécu. Elle sera à surveiller de près.»