Les stars ont passé la vitesse supérieure

Mujinga Kambundji fait tomber le record de Lea Sprunger

Le duel entre Kambundji

et Sprunger s’est poursuivi samedi à Bâle. La Bernoise s’était imposée sur 100 m vendredi. Pas présente le lendemain, la Vaudoise s’est fait «voler» son record du 200 m, qui datait de 2016. La reine suisse du sprint (22’’ 26) est déjà dans une forme mondiale.

Dans sa foulée, Sarah Atcho ne parvenait pas à se réjouir de sa médaille d’argent (23’’ 33). «C’est le niveau que j’avais en 2015, pestait la Lausannoise, sans pouvoir retenir ses larmes. C’est scandaleux. Pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Il doit y avoir un blocage. Cela fait sept mois que je galère.» La sprinteuse sera présente à Zurich (4x100 m) et Bellinzone (100 m), mais son principal espoir reste le demi-tour de piste. «Je pourrai peut-être aller aux Mondiaux grâce au classement mondial. Mais si ça ne le fait pas, ce n’est pas grave. Je ne mérite pas mieux pour l’instant.»

Sur 200 m, Sylvain Chuard a décroché une deuxième médaille en plein air dans l’élite, après l’argent sur la distance reine vendredi. Le sprinteur de La Sarraz s’est paré de bronze (21’’ 33), derrière le roi Alex Wilson (20’’ 44). Cette course était la dernière de la carrière de Bastien Mouthon. Le sprinteur du CA Riviera a raccroché ses chaussures à pointes à seulement 25 ans. La faute à des douleurs récurrentes.

De son côté, Kariem Hussein a connu un week-end parfait à la Schützenmatte. Il a fait oublier sa blessure au dos pour décrocher les minima mondiaux sur 400 m haies (en 49’’ 21). Interrogé par le speaker sur la ligne d’arrivée, le Zurichois n’a pas pu retenir ses larmes.

À la hauteur, Loïc Gasch a défendu son titre sur une jambe. Et dire que le Vaudois (victorieux avec 2,15 m) n’a reçu le feu vert de son médecin que deux jours plus tôt. L’athlète yverdonnois n’a pu sauter qu’avec un élan réduit («ma jambe n’est pas encore au top»). «Je suis surtout content de ne pas avoir ressenti de douleur, a souligné Gasch. Cela fait depuis les Européens de Berlin 2018 que je n’ai pas été en bonne santé. Je me sens très fatigué. Je vais devoir me reposer un peu avant de reprendre complètement.» Vivien Streit, son coéquipier

au USY, a complété le podium avec sa troisième place (2,06 m).

Jarod Biya (CA Genève) a échoué à la pire des places d’un spectaculaire concours de la longueur. Le sauteur s’est posé à 10 centimètres seulement

de la médaille d’argent (4e, 7,59 m). Un métal que la Lausannoise Marithé Engondo (17 ans seulement) a pu croquer à la hauteur (1,80 m). À relever que les Vaudois ont décroché la moitié des quatorze breloques obtenues par les Romands ce week-end à la Schützenmatte.