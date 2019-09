Les Vaudois tiennent la forme avant les Européens

Vainqueur en 4’29’’191, mardi soir sur l’anneau d’Oerlikon, Cyrille Thièry replace d’entrée ce bon résultat dans son contexte. «Ce n’est pas vraiment une surprise pour moi d’avoir gagné, confie le sociétaire du VC Orbe, âgé de 28 ans. Bien sûr, en tant que compétiteur ça fait toujours plaisir de remporter un titre national, mais c’est rarement un objectif en soi à notre niveau. Personne ne fait vraiment de préparation spécifique pour ça, ajoute ce membre du cadre national. Je dois même avouer qu’il y a encore quelques semaines, je ne connaissais même pas la date de ces championnats de Suisse (rire)!»

Européens en ligne de mire

Ces joutes nationales sont pourtant loin d’être inutiles pour les pistards helvétiques. Thièry, comme son camarade de club Théry Schir, médaillé de bronze mardi (4’29’’901), participeront dans un mois, moyennant leur sélection vraisemblable, aux championnats d’Europe sur piste à Apeldoorn, aux Pays-Bas, du 16 au 20 octobre. «Le fait d’avoir pu nous mesurer dans une sorte de répétition grandeur nature nous a apporté de bonnes indications sur notre état de forme, apprécie Cyrille Thièry. En ce qui me concerne, elle est très bonne actuellement et j’espère pouvoir bien enchaîner aux Européens, puis, entre novembre et janvier, lors des manches de Coupe du monde.»

Bien que sacré dans l’effort individuel pour la deuxième fois après son titre national de poursuite décroché en 2017, le résident de Chavornay reste avant tout un membre de l’équipe de Suisse, dont la mission est une qualification pour les Jeux olympiques l’été prochain. «La poursuite individuelle ne figurera pas au programme de Tokyo, rappelle le pistard. L’exercice dans lequel je suis le plus à l’aise reste la poursuite par équipes.» Pour voir le Japon, le collectif devra occuper une place dans le top 8 mondial au terme des championnats du monde de Pruskow (Pol), du 27 février au 3 mars. «Nous sommes actuellement 8es, à la fois proches de la 6e place et potentiellement de la 10e. Si nous faisons les choses de manière juste comme nous en sommes capables, nous devrions être en mesure de nous qualifier», estime Cyrille Thièry.