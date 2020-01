A Lausanne, l’accalmie tombe à pic

C’est un peu tout ou rien, pour le LHC. Il y a eu cette série de 20 matches en 43 jours jusqu’à la trêve internationale de novembre (National League, Champions League, Coupe de Suisse, NHL). Et il y a désormais, JOJ obligent, ces 4 matches en 21 jours - le troisième ce vendredi à Berne. Le tout avant le sprint de la fin du mois pour compenser cela (5 matches en 1 semaine).

Pour la normalité et le rythme, il faudra repasser. «C’est une saison comme ça, il n’y a personne à blâmer. C’est simplement le résultat d’un contexte particulier dû à l’arrivée de la nouvelle patinoire et à différents événements. On était au parfum depuis l’été et on a planifié notre championnat en fonction», commente un Ville Peltonen tout sauf désireux de se plaindre des circonstances. Ce n’est pas le genre de la maison.

Après le temps des rencontres à gogo, voici donc venu «le temps de l’entraînement», comme le dit le coach finlandais. «Et nous en avions besoin», précise-t-il. C’est que le LHC n’avait jusque-là que rarement pu répéter les séances intenses - sur la glace comme en salle de force - et tactiques, situations spéciales comprises (on a même vu les Lions exercer le 6 contre 5 et le 5 contre 6, mardi). «Quand tu enchaines les matches, tu penses surtout à récupérer, entre deux. Les entraînements sont plus légers et tu effectues des ajustements à la volée, témoigne Dustin Jeffrey. Cela a été notre lot durant une bonne partie de la première moitié de l’exercice.»

De là à y voir une piste d’explication de l’inconstance dont ont fait preuve les Lions jusqu’ici? «Une chose est sûre: l’accalmie qui nous touche actuellement tombe à pic, avec le sprint final de la saison régulière et les play-off qui se profilent, poursuit le top scorer canadien. On bénéficie d’une fenêtre dont on doit se servir pour trouver notre jeu et l’alchimie entre les lignes, pour nous ajuster et monter en puissance.»

Almond de retour au centre

Cette semaine, Ville Peltonen en a d’ailleurs profité pour travailler un alignement différent de celui proposé dernièrement. Avec des triplettes No 1 (Bertschy-Jooris-Kenins) et No 4 (Traber-Froidevaux-Leone) inchangées, mais en repositionnant Cody Almond au centre (de Herren et de Moy) et en affichant un trio composé de Joel Vermin, de Cory Emmerton et de Dustin Jeffrey (à l’aile). «J’ai besoin de voir Cody jouer au centre, souffle le coach. Je me dois de me donner cette option. D’autant que c’est un registre qu’il affectionne, qu’il a été bon dans ce rôle les quelques fois où il l’a occupé (ndlr: 9 fois cette saison) et qu’il n’a pas eu l’occasion de rejouer dans cette position depuis un moment (ndlr: depuis le 2 novembre). On s’est entraînés comme ça, on verra si cette configuration sera maintenue à Berne.»

Il faut aussi dire qu’Almond, malgré ses 3 buts lors des 5 derniers matches, ne semble pas toujours à l’aise, à l’aile. Et puis, il y a peut-être également une volonté de Peltonen d’instaurer davantage de concurrence au sein de sa ligne de centres, où Jeffrey (1 but et 6 assists en 13 matches) et Emmerton (0 but et 3 assists en 14 matches), légèrement blessé, évoluent un ton en-dessous. «Je n’ai aucun problème avec le fait d’être aligné à l’aile, réagit «DJ». Je me sens bien dans les deux positions et de toute manière il n’y a rien de figé sur la glace, dans le feu de l’action. Et puis, comme je l’ai dit, c’est le bon moment pour essayer des choses. On a du temps pour soigner les automatismes d’une rencontre à l’autre. On se doit de chercher la meilleure des formules parce qu’on a besoin de gagner en efficacité.»

Holm repositionné

Aligné en compagnie de Joël Genazzi samedi pour sa première, le nouveau défenseur étranger du LHC Philip Holm devrait pour sa part évoluer avec Fabian Heldner (droitier, au contraire de Genazzi). Un profil plus défensif, mais aussi un partenaire lui permettant de jouer sur son côté de prédilection (à gauche). «C’est important de mettre Philip dans les conditions les plus confortables possibles afin de favoriser son intégration», explique Peltonen. A Lausanne de démontrer que sa semaine de travail lui a été bénéfique.

L’avant-match

Berne - Lausanne, vendredi soir, 19h45

Kenins sorti du power play Ville Peltonen a également ajusté ses unités spéciales, cette semaine, avec notamment une réintégration de Cody Almond en power play, au détriment de Ronalds Kenins. Philip Holm devrait quant à lui quitter la pointe du 1-3-1 pour glisser sur la droite (de Lindbohm, en l'occurrence). A noter que Benjamin Antonietti va de mieux en mieux (vers un retour au jeu le week-end prochain?) et que Victor Oejdemark purgera à Berne le deuxième de ses trois matches de suspension.

Un heureux présage pour Moy? Tyler Moy devrait basculer sur le troisième bloc lausannois. L’ailier californien au passeport suisse n’a pas marqué en National League depuis le... 27 septembre (29 matches de mutisme). Il fait pourtant partie des joueurs qui se créent le plus de chances de but dans la Ligue cette saison. Mais il ne convertit en moyenne que... 2,63% de ses tentatives (2 réussites en 76 tirs cadrés). Sa dernière réalisation? Il l’avait inscrite sur la glace de Berne. Un heureux présage?