A ce rythme-là, le LHC file droit vers le play-out

Le LHC a beau avoir intronisé un troisième coach différent cette saison, les problèmes demeurent et la sauce ne prend toujours pas réellement. Les manques au sein de l’effectif vaudois, qu’ils relèvent entre autres de l’ordre de la qualité, du nombre ou du caractère sont connus. Ils continuent d’ailleurs d’avoir leurs conséquences. Mais, à force et dans le contexte actuel, on se dit que le souci principal se situe sous le casque des joueurs. Car, en dépit de ses lacunes, Lausanne reste une équipe dont les moyens sont censés largement suffire à négocier avec réussite un tour de classement.

Seulement voilà: au rythme qui est le leur, les Lions filent droit vers un play-out de tous les dangers contre Kloten. Battus à Langnau, samedi soir (5-4), ils ne comptent plus que trois points d’avance sur leur concurrent direct Ambri, lequel débarque à Malley 2.0 mardi fort d’une série de 7 victoires en 9 matches. Déjà crucial.

Plus que la situation comptable, c’est la manière qui inquiète. Le LHC a, certes, notamment toujours un problème de gardiens (Huet a cédé sa place à la 29e après avoir capitulé sur 5 des 9 tirs qui lui ont été adressés, à l’Ilfis). Mais il a surtout un souci d’attitude - autre qu’une légitime fébrilité - qui traduit à merveille son inconstance et sa faculté à retomber dans ses travers dès que les choses se gâtent (passivité quand tu nous tiens!). Autrement dit: les Lausannois éprouvent toutes les peines du monde à se faire mal lorsqu’il s’agit de serrer les rangs. «Schönwetter Spieler» (joueurs de beau temps), diraient nos confrères suisse-alémaniques.

Sanctions internes?



Samedi soir, John Fust n'a pas pesé ses mots. Non pas que ses hommes n’aient pas conscience de l’urgence de la situation ou qu’ils ne soient pas suffisamment armés pour y faire face. «Ils connaissent la donne et ont tout en main pour s’en sortir», a commenté l’entraîneur canado-suisse. «Mais encore faut-il être prêt à payer le prix pour gagner le genre de matches couperet qui font notre quotidien, a-t-il poursuivi. Encore faut-il vouloir faire les efforts. C’est une affaire de choix.»

«On est tombés dans le piège de la satisfaction»

A ce stade de la saison, le destin du LHC appartient aux joueurs. Et il est grand temps pour les Lions de sortir de leur petit confort. Celui dans lequel ils se sont une nouvelle fois installés après avoir pris deux longueurs d’avance (9e), face à Langnau. «On est tombés dans le piège de la satisfaction. Compte-tenu de notre position, c’est incompréhensible. Et, dans le même temps, ça explique pourquoi on est là où on est aujourd’hui», dira également John Fust avant de laisser entendre que des mesures à l’interne pourraient être prises en vue du rendez-vous capital de mardi contre Ambri. On en saura davantage dès la séance d’entraînement de lundi matin. Chaud devant! (24 heures)