Almond: «Je suis ouvert à l'idée d'un départ pour le LHC»

C’est désormais une certitude. Ge-Servette cherche bien à se séparer de Cody Almond. Le joueur lui-même nous l’a confirmé. «Le club essaie de trouver une solution pour ma dernière année de contrat. Apparemment pour des raisons financières», lâche l’attaquant canado-suisse (28 ans) depuis l’Amérique du Nord, où il récupère gentiment de sa blessure au genou droit, contractée lors des Jeux olympiques de PyeongChang. «Ça va mieux, l’opération a été une réussite. La réadaptation prend logiquement un peu de temps, je ne peux toujours pas soulever de trop grosses charges en salle de force ni courir. Mais tout devrait être rentré dans l’ordre à mon retour en Suisse, début août.»

Les multiples pépins physiques qu’a connus l’international helvétique (28, 38, 4 et 20 matches disputés lors des quatre dernières saisons régulières) sont certainement aussi dans la balance, du côté de Ge-Servette. Mais ils semblent peser un peu moins lourd pour le Lausanne HC, que l’on disait récemment très intéressé à reprendre l’ultime année de contrat de Cody Almond aux Vernets.

Selon nos informations, les trois parties auraient d’ailleurs trouvé un accord de principe allant dans ce sens. Ne manquerait «plus qu’un» arrangement concernant la prise en charge du salaire de l’ancien de Minnesota en NHL. Un point sur lequel les prétentions paraissent diverger. «C’est également ce qu’on m’a rapporté, confirme le joueur de centre. Et d’après les derniers échos que j’ai eus, c’est toujours le statu quo à ce niveau.»

Sur l’idée d’un départ du GSHC pour le LHC? «J’y suis ouvert, lance le natif de Calgary. J’ai vécu une super expérience de six saisons à Genève, mais l’organisation veut me transférer... Et ce qu’est en train de construire Lausanne me plaît.» Un terrain d’entente sur le plan financier sera-t-il trouvé?

A Lausanne de toute façon, dès 2019-2020?

(24 heures)

Si Lausanne souhaite reprendre la dernière année de contrat de Cody Almond à Genève, c’est peut-être aussi parce que le club vaudois sait qu’il composera avec l’attaquant canado-suisse dans un futur un peu plus lointain. Selon différentes sources, Almond se serait en effet déjà entendu avec le LHC à compter de la saison 2019-2020. Réaction du joueur? «Je ne peux ni le confirmer, ni le démentir.» Tiens, tiens…