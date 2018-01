Antonietti: «Je n'avais dormi qu'une heure»

Benjamin Antonietti, comment s'est fait ce retour au bercail?

En une semaine. Lausanne m'a contacté, m'a fait une proposition jusqu'au terme de la saison et Rouen m'a donné l'autorisation de quitter le club.

Avez-vous hésité avant de répondre favorablement à l'appel du pied de Jan Alston?

Pas vraiment, non. Ce n'est pas que je ne me plaisais pas à Rouen, loin de là. Mais, quand une chance de revenir en première division suisse se présente, je pense qu'il faut la saisir. D'autant plus quand elle concerne un club que l'on connaît. Avec Lausanne, je savais que je n'aurais pas besoin de temps d'adaptation, que mon intégration se ferait vite. Ça compte aussi.

Malgré la déception de l'été dernier, quand le LHC a tardé à vous faire une offre de prolongation de contrat, attente qui vous a poussé à vous en aller?

Oui. J'ai pensé à moi, en fait. Dans le fond, c'est même une décision un peu égoïste que je viens de prendre. Du jour au lendemain, j'ai lâché des gars avec qui je jouais depuis plusieurs mois et le club se retrouve dans l'embarras parce que la période des transferts est terminée...

A titre personnel, comment s'est déroulée la rencontre de vendredi soir à Kloten (victoire 3-2 après prolongation)?

Ça n'a pas été facile. J'avais roulé toute la nuit de jeudi à vendredi, dormi qu'une heure. Dans le car en direction de Kloten, je n'ai pas pu me reposer non plus, parce qu'il y avait des détails à finaliser pour mon transfert. On va dire que je m'en suis sorti au mental. (nxp)