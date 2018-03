Après son retour réussi, Florian Conz se retire

Cristobal Huet et John Gobbi avaient pris les devants. Florian Conz a officiellement rejoint mardi ses deux coéquipiers au rang de futurs retraités. Ils seront donc trois à voir leur carrière saluée, samedi soir à Malley 2.0, à l’occasion du dernier match de l’exercice du LHC face à Langnau. Pour l’attaquant jurassien (33 ans), la décision semble mûrement réfléchie. «J’y pense depuis un moment et je suis arrivé à la conclusion qu’il est temps d’arrêter pour un ensemble de raisons, qu’elles soient sportives ou personnelles», nous a expliqué le recordman du nombre d’apparitions avec le maillot lausannois (520 matches en 14 saisons différentes) en marge de la victoire des Lions à Kloten (7-2).

Écarté du groupe professionnel l’été passé malgré un contrat valable une année encore, Florian Conz avait été réintégré par Yves Sarault lorsque le Québécois avait remplacé Dan Ratushny à la bande vaudoise en octobre. «C’est un peu comme si je vivais ma deuxième retraite en douze mois», a-t-il souri. Entre-temps, le No 61 a rempli son rôle, dans son registre. «Tout n’a pas été rose mais, dans le fond, je finis avec un sentiment positif parce que j’ai l’impression d’avoir réussi mon retour.»

L’émotion sera évidemment au rendez-vous samedi soir. «C’est dur de partir. Je m’en vais avec beaucoup de souvenirs. J’ai vécu des moments très forts (ndlr: notamment la relégation de 2005 et la promotion de 2013) et, à force, je me suis énormément attaché au club. Je me souviens que ça avait déjà été compliqué de rejoindre Ge-Servette à l’époque (ndlr: en 2007). En revanche, je ne sais pas pourquoi mon attache avec Lausanne est aussi forte. Une chose est toutefois sûre: si j’ai passé autant de saisons au LHC, c’est parce que j’avais envie d’y vivre.»

Kloten - LHC 2-7 (0-3 1-1 1-3) Swiss Arena, 3571 spectateurs Arbitres: MM. Boverio, Dipietro, Abegglen et Rebetez.

Buts: 11e Schelling (Eigenmann) 0-1, 16e Pesonen (Frattin) 0-2, 19e Antonietti (4c5) 0-3, 26e Schlagenhauf (Praplan, Hollenstein) 1-3, 36e Frattin (Pesonen/5c4) 1-4, 49e Pesonen 1-5, 52e Vermin (Frattin) 1-6, 53e Trachsler (Kparghai) 2-6, 53e In-Albon (Zangger, Schelling) 2-7.

Kloten: Boltshauser; Back, Kparghai; Stoop, Ramholt; Bieber, Kellenberger; Harlacher, Bäckman; Obrist, Trachsler, Marchon; Grassi, Schlagenhauf, Spiller; Praplan, Santala, Hollenstein; Bozon, Sallinen, Abbott.

Lausanne: Zurkirchen; Gobbi, Gernat; Genazzi, Frick; Nodari, Fischer; Schelling, Eigenmann; Frattin, Vermin, Pesonen; Ryser, Froidevaux, Herren; Zangger, Miéville, In-Albon; Antonietti, Conz, Kneubuehler.

Notes: Lausanne sans Stepanek, Junland, Borlat, Trutmann, Danielsson, Walsky (blessés) ni Jeffrey (malade). Pénalités: 3x2’ contre Kloten; 2x2’ contre Lausanne. (24 heures)