Attention, cela devient sérieux

Le prix des meilleurs joueurs ont été remis par… Stress. Comme un symbole de la fin de saison que s’apprête à vivre le LHC. Car il serait faux de minimiser la situation dans laquelle se trouvent les Vaudois. Avec cette cinquième défaite en six matches, ils vont désormais jouer avec la peur au ventre. Après avoir tiré un trait sur le Top 4, les Lions peuvent sérieusement trembler pour leur place dans le Top 6.

Face à Bienne, Lausanne n’a pas franchement été mauvais. Mais les essais ont été, comme souvent, largement insuffisants pour mettre en danger un excellent Jonas Hiller. Un exemple? Pour marquer le 1-0, les Vaudois ont eu besoin d’un concours de circonstances assez fou. Ils ont d’abord profité d’un cafouillage de Gustafsson avant que le dernier rempart ne dévie le puck de Joel Vermin dans sa propre cage. Dans le genre action construite, on a connu mieux…

Et puis comme souvent, un grain de sable a déréglé la machine qui semblait déjà guère vaillante. Cette anicroche a été personnifiée par un solo étourdissant de Luca Cunti. Sa merveille d’action a été ponctuée par un tir dans la lucarne de Tobias Stephan (25e, 1-1). Après? Tout n’a été qu’une longue culbute jusqu’à cette nouvelle défaite. Certes, les pensionnaires de la Vaudoise aréna ont eu une réaction en fin de match (de 1-3 à 2-3). Mais que ce fut trop désordonné pour espérer quoi que ce soit.

Etrangers invisibles

Cette saison, un homme représentait la fiabilité: Petteri Lindbohm. Le champion du monde finlandais était une assurance tous risques pour les Lions. Face à Bienne, le No 4 a réalisé un triathlon de l’horreur. Sur l’égalisation de Cunti, il s’est fait passer comme un bleu, sans compter les très nombreuses approximations dont il a fait preuve tant défensivement qu’offensivement. La tour de contrôle a finalement été à l’image de toute la légion étrangère lausannoise: mauvaise. Jugez plutôt: Alexandre Grenier? Invisible. Vadim Pereskokov? Un tir non-cadré à bout portant a finalement terminé par hasard sur la crosse de Vermin pour le 2-3. Maigre comme production. Dustin Jeffrey? Invisible malgré son casque de Top scorer. C’est dire.

Le pauvre Ville Peltonen doit bien se rendre à l’évidence: la gestion des étrangers catastrophique de Jan Alston lui plombe sa saison. Alors que les joueurs suisses peinent à faire la différence – Joel Vermin a été bon vendredi –, le coach finlandais ne peut pas compter sur les importés pour sauver les meubles. Comme souvent, les mêmes joueurs à croix blanche ont été décevants. Cela commence à ressembler à une rengaine, mais Tyler Moy est paumé sur la glace et ne sert à rien. Que dire de Cody Almond ou de Ronalds Kenins? Bref, on ne va pas citer tout l’effectif du LHC, mais rares sont les individualités à échapper à la critique.

C’est dans ce contexte que Lausanne se rendra ce samedi soir à Rapperswil. C’est peu dire que les Lions voyageront avec la boule au ventre tant il est compliqué d’évoluer chez les Saint-Gallois. Pire. Avec la victoire de Fribourg sur Lugano, le LHC ne compte plus qu’un point d’avance sur les Dragons, avec le même nombre de matches. Après cette 46e rencontre, la barre ne se situe plus qu’à cinq longueurs.

Comme si cela ne suffisait pas, Christoph Bertschy semble s’être fait mal à la cheville droite en bloquant un tir de Damien Riat lors du troisième tiers. L’ailier est réapparu sur le banc quelques minutes plus tard, mais n’a plus griffé la glace. Décidément, le LHC n’avait pas besoin de ça. Et contrairement à certaines autres désillusions, il ne peut pas invoquer la malchance ou la réussite extrême d’un adversaire verni. Non, Lausanne a perdu et ne peut s’en prendre qu’à lui-même. C’est peut-être ça le plus stressant.