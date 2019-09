Au LHC, le recrutement d’un 5e étranger reste une priorité

Alors, certes, malgré les six points, tout n’est pas parfait. Au rayon constance (dans l’intensité), le LHC possède une marge de progression indéniable si l’on se réfère à ses deux premières sorties du championnat. Il a du reste intérêt à rapidement hausser le ton dans ce domaine – dès vendredi à Zurich. Car à ce rythme, les fondations ne tiendront de loin pas toujours.

En revanche, s’il y a un secteur dans lequel Lausanne impressionne, c’est dans la force de percussion collective qu’il dégage. Sur le papier bien sûr, mais plus important encore sur la glace, où son recrutement – Tobias Stephan pour la stabilité; Josh Jooris et Cody Almond pour gagner en impact offensif – trouve un écho. Onze buts marqués en deux déplacements (et pas des moindres); par l’entremise de neuf joueurs différents. Costaud.

La ligne de parade du début de saison, lisez le trio Bertschy-Jooris-Kenins (12 points en 6 matches toutes compétitions confondues)? Si l’on excepte une mention de deuxième assistance attribuée à Ronalds Kenins sur le 1-0, elle est restée muette, mardi à Zoug. Laissant la science du jeu de Cory Emmerton (3 passes décisives) s’exprimer et les membres des triplettes 2, 3 et 4 scorer (Vermin, Almond, Moy, Herren). Ajoutez des défenseurs offensifs efficaces dans ce registre (Junland, Genazzi) et c’est la totale.

Presque de quoi occulter l’un des thèmes principaux de l’été: l’engagement d’un cinquième étranger; en l’occurrence un ailier. «C’est toujours l’une de nos priorités et on continue de sonder le marché dans ce sens, coupe d’emblée Jan Alston. La donne est la même que durant l’intersaison. On joue la Champions Hockey League, où il n’y a pas de limite de joueurs étrangers sur la glace. On veut éviter de trop charger certains éléments en termes de temps de jeu. Et on participe à un championnat hypercompétitif, au cours duquel chaque point compte. Ce n’est pas qu’on n’est pas contents de nos gars. Non, c’est juste qu’on a besoin d’une assurance afin de pouvoir pallier toute éventualité. Et puis, c’est clair pour tout le vestiaire, et cela depuis le début, qu’un nouveau renfort va nous rejoindre.» Reste à savoir quand. «Lorsqu’on aura trouvé un attaquant dont le profil nous correspond et qui a envie de venir chez nous», poursuit le directeur sportif lausannois.

Le cas Emmerton

Les éléments importés aujourd’hui les plus exposés à une place en tribunes en cas de signature supplémentaire de poids? Ils se nomment à première vue Jonas Junland ou surtout Cory Emmerton, quand on connaît le penchant du coach du LHC pour une arrière-garde à deux défenseurs étrangers. Or, le Canadien est – avec Petteri Lindbohm – le mercenaire le plus fiable des Lions depuis un an. Il l’a rappelé mardi en distillant des caviars pour Joël Genazzi et Tyler Moy, en faisant tourner son unité spéciale et en remportant plus de 58% de ses engagements.

Si le futur transfuge est autant armé pour bousculer la hiérarchie que ne l’était Emmerton à son arrivée (en qualité de 5e étranger) en octobre 2018, voilà qui promet de jolis maux de tête à Ville Peltonen. Autrement dit de la concurrence et au final des options pour manœuvrer selon la forme de ses différents hommes et le profil de l’adversaire.