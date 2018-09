Au LHC, une ambition mesurée

Au LHC, on admet, sans citer de chiffre, que le budget a augmenté (selon différentes sources, il se situerait entre 15 et 20 millions de francs et la masse salariale aurait gonflé de quelque 1,5 mio depuis l’arrivée de Ken Stickney en 2016). On est par ailleurs conscient que l’équipe a gagné en qualité durant l’été. On a donc naturellement de l’ambition. Mais on prend désormais des pincettes quand il s’agit de l’exprimer publiquement. Les leçons du passé (récent), sans doute.

«On veut chasser les cadors de ce championnat», a commencé le CEO Sacha Weibel, mardi, lors de la conférence de presse de présentation de la saison 2018-2019. «Mais est-ce qu’on est déjà à leur niveau? Pas du tout, a-t-il nuancé. C’est juste une question de mentalité qui doit nous accompagner: il faut penser victoire pour avancer.»

Mesure perceptible dans le discours du directeur sportif, Jan Alston, aussi: «L'objectif? Dans une Ligue toujours plus compétitive, c'est dans un premier temps de se qualifier pour les play-off.»

Un noyau de leaders plus fourni

Là où Bienne et Genève ont annoncé vouloir accrocher le top 6 et – dans le cas servettien – une demi-finale, Lausanne a fait dans la prudence, après un exercice raté. Sur le papier, le recrutement semble néanmoins des plus intéressants. Avec un saut de qualité devant (Bertschy, Kenins, Mitchell) comme derrière (Grossmann, Lindbohm) ainsi qu’un noyau de leaders plus fourni. «Ce dernier point sera un vrai plus, confie le nouveau capitaine des Lions, Etienne Froidevaux. Les responsabilités seront mieux réparties et plus spécifiques, d’un joueur à un autre.» Le bon équilibre a-t-il été trouvé? Avec le bon coach (Peltonen) à la baguette? Réponse dès la semaine prochaine sur la glace. (nxp)