Bertschy: «Quand tu as un tel gardien derrière toi…»

Christoph Bertschy, cela doit faire du bien de commencer ainsi.

Oui, c’était important de soigner notre entame de championnat. Bon, on a eu un peu de peine au démarrage… Peut-être que c’est dû à notre arrivée tardive en raison des bouchons sur la route. Toujours est-il qu’on s’est bien repris par la suite.

Tobias Stephan a bien aidé.

Absolument. Il a été grandiose. Il nous a gardés dans le match à 0-2 puis permis d’y croire. Quand tu as un gardien de ce standing qui garantit des fondations aussi solides derrière toi, ça rassure. Tout est plus facile.

Un mot sur votre début de saison sur le plan personnel (7 points dont 4 buts en 6 matches toutes compétitions confondues)?

J’ai la chance d’être sur un trio qui fonctionne. Kenins est infatigable. Et Jooris me fait penser à Mitchell. Il bosse dur, nous fait de l’espace, va où ça fait mal, gagne des duels… Actuellement, on tourne bien.