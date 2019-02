Boltshauser n’a pas du tout été aidé

Boltshauser rêvait à coup sûr d’une autre entrée en matière pour son premier match depuis près de trois mois. Absent des patinoires depuis le 24 novembre (blessure au genou droit), le gardien lausannois a vécu une soirée cauchemardesque, mardi à Malley 2.0, où le LHC a été giflé par Lugano (7-0).

Impossible néanmoins d’incomber au Zurichois la responsabilité de la défaite des Lions, laquelle s’est largement dessinée au cours des 20 minutes initiales (3-0). Certes, celui-ci n’a pas été tout blanc et a capitulé sur trois des dix tirs cadrés adressés par les Tessinois lors du tiers en question. Il n’empêche qu’il fallait s’attendre à ce que le No 29 ne retrouve pas d’emblée de sa superbe après une si longue absence (rythme, repères).

Et puis, il faut aussi et surtout dire qu’il n’a pas du tout été aidé par ses coéquipiers. L’indisponibilité de Lindbohm (malade) peut-elle expliquer la déroute vaudoise? Sûrement pas. Déjà parce que la traditionnelle première paire de défense du LHC (Trutmann-Grossmann) se trouvait sur la glace au moment des réussites No 1, 2 et 3 de Lugano. Et ensuite parce que la faillite a été collective. Défensivement, où Lausanne n’avait pas grand-chose de ses récentes vertus synonymes d’efficacité (compacité, discipline tactique, agressivité). Et offensivement, où il a allié imprécisions et jeu à contre-courant (4 tirs cadrés en 30 minutes!).

À vrai dire, on a vu un goufre entre une équipe qui jouait presque sa vie et une autre qui n’y était pas. Un jour «sans» peut survenir. Après six victoires consécutives, il y a peut-être aussi eu une forme de relâchement. La thèse de l’accident est en tout cas privilégiée. Gare toutefois à ne pas prendre trop de mauvaises habitudes en vue des objectifs à venir: le top 4 de la saison régulière puis les play-off.

Lausanne - Lugano 0-7 (0-3 0-1 0-3)

Malley 2.0. 6700 billets vendus.

Arbitres: MM. Salonen, Massy; Gnemmi, Progin.

Buts: 2e Sannitz (Bürgler, Reuille) 0-1, 9e Fazzini (Romanenghi) 0-2, 16e Lapierre (Klasen, Lajunen) 0-3, 31e Hofmann (Bürgler) 0-4, 56e Bertaggia (Morini, Hofmann) 0-5, 56e Riva (Bertaggia) 0-6, 59e Lajunen (Klasen) 0-7.

Lausanne: Boltshauser; Trutmann, Grossmann; Nodari, Frick; Schelling, Genazzi; Barbero; Kenins, Emmerton, Partanen; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Moy, Froidevaux, Leone; Antonietti, In-Albon, Zangger; Traber.

Lugano: Merzlikins; Loeffel, Chorney; Wellinger, Vauclair; Chiesa, Riva; Ulmer; Lapierre, Lajunen, Klasen; Bertaggia, Morini, Jörg; Bürgler, Sannitz, Hofmann; Fazzini, Romanenghi, Reuille; Vedova.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 2x2’ contre Lugano. (nxp)