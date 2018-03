«Ce n’est pas ainsi que j’espérais terminer ma carrière»

John Gobbi aurait mérité une tout autre sortie que celle qui l’attend. Alors qu’il s’apprête, ce samedi, à disputer son 922e match de National League (ex-LNA), le défenseur léventin de 36 ans nous a confirmé vendredi qu’il allait bien mettre un terme à sa remarquable carrière une fois sa cinquième saison sous le maillot du LHC terminée.

«J’aurais voulu annoncer ma retraite sportive au tout dernier moment, soupire le capitaine lausannois. Mais voilà, comme l’un de mes coéquipiers (ndlr: Étienne Froidevaux) a involontairement lâché le morceau, je ne vais pas maintenant nier que ma décision est prise. Après une longue réflexion, l’été dernier, je suis peu à peu arrivé à la conclusion que le moment est venu pour moi de dire stop. Ce ne sont donc absolument pas les résultats actuels qui m’ont incité à précipiter ma retraite. Bien au contraire, puisque mon objectif était clairement de terminer ma carrière d’une tout autre façon qu’en participant au tour de classement. Pour être sincère, j’étais même convaincu, il y a six mois, que nous avions tout en mains, non seulement pour nous qualifier pour les play-off mais aussi pour y jouer un rôle plus intéressant que l’an passé.»

Ce qui sera donc loin d’être le cas puisque, depuis mercredi, les Lions savent qu’ils prendront part, dès samedi, à un tour de classement qui pourrait s’avérer périlleux. Raison pour laquelle John Gobbi tient à apporter sa contribution et son expérience pour que cette saison ratée ne se transforme pas en authentique cauchemar avant de prendre un repos bien mérité.

Les raisons d’un échec

«Le championnat de National League est très relevé, commence John Gobbi, et ce genre de mésaventure peut arriver à n’importe quel club. Même s’il est un peu tôt pour tirer un bilan, je crois que cet échec a pris racine il y a un an déjà. Depuis le début de l’année dernière, j’ai le sentiment que quelque chose s’est cassé au sein de l’équipe. Cela dit, nous, joueurs, sommes les premiers responsables d’un échec qui constitue une énorme déception. Nous avons connu trop de passages à vide, de longues séries de défaites que nous n’avons jamais su compenser par ces victoires successives qui seules auraient pu nous apporter cette indispensable confiance. Du coup, l’équipe a été prise dans une spirale négative dont elle n’a pas su s’extirper. Peut-être aussi parce que le groupe a subi pas mal de changements et qu’il est jeune.»

Une défense en souffrance

«J’ai moi aussi beaucoup de peine à expliquer pourquoi nous sommes passés si vite de l’une des défenses les plus fiables de NL à la pire, cette saison. D’autant plus que les joueurs sont à peu près les mêmes. Peut-être qu’inconsciemment il y a eu un léger relâchement mental en voyant notre potentiel offensif progresser. Depuis longtemps, je constate que, lorsqu’on encaisse un but, on force trop l’offensive pour refaire notre retard. Et souvent on s’en prend un deuxième! Enfin, pendant quatre ans on a eu la chance de compter avec un Cristobal Huet exceptionnel. Le mérite des deux premières qualifications en play-off lui revient en grande partie. Mais une équipe ne peut pas toujours espérer que son gardien accumule les exploits…»

Ambri, le danger

«Après avoir raté les play-off, le risque de subir une décompression existe, bien sûr. Parce que, depuis mercredi, on ne se bat plus pour gagner quelque chose mais pour en éviter une autre. Ambri n’est qu’à six points et le tour de classement s’annonce difficile. À nous de faire en sorte que le suspense soit bref. Comment? En abordant chaque match avec le même état d’esprit positif qu’une rencontre de play-off. L’avantage des Léventins, c’est qu’ils sont habitués à une situation qu’ils ont vécue onze fois au cours des douze dernières saisons si ma mémoire est bonne. Maintenant, je suis quand même confiant. Notre groupe est bien, sain. Depuis trois semaines, nous nous préparons mentalement à affronter cette réalité. Ce n’est pas comme si nous avions manqué la qualification lors de la dernière ronde. Nous sommes prêts!»

Deux fois Gottéron

«Deux derbies avec leur lot d’émotions et de tensions sont la meilleure façon possible d’aborder cette dernière et cruciale phase. Il faudra que l’on en profite pour creuser davantage encore l’écart sur Ambri. Et si, lundi soir, nous avons moins que les six points d’avance actuels, c’est que nous n’aurons tout simplement pas fait notre boulot.» (nxp)