Ce sera la «vaudoise aréna»

Quelques minutes avant la partie face à Bienne samedi, le LHC a découvert le nom de sa future enceinte.

Dans une année, le club vaudois entrera dans une nouvelle dimension. Il le fera dans la «vaudoise aréna», qui s'est trouvée ce nom samedi, à l'occasion de la présentation officielle aux partenaires et à la presse, qui ont en prime pu visiter les lieux. Le contrat porte sur dix ans. C'est la première fois dans le canton de Vaud qu'une infrastructure portera le nom d'un sponsor.

«Ce complexe est extraordinaire, a apprécié Jean-Jacques Schilt, le président du conseil d'administration de la future construction et ancien syndic de Lausanne. Aussi bien au niveau de la rapidité qu'à l'enthousiasme qu'il a suscité dès le début. Les premiers travaux ont eu lieu en 2016 et ils seront terminés pour accueillir le LHC pour le début de sa saison 2019/2020.» La piscine, elle, sera terminée l'année suivante.

Samedi, en soirée, les Lions lausannois ont entamé leur deuxième et dernière saison dans leur patinoire provisoire de Malley. Douze mois plus tard, ils pourront accueillir 4000 personnes de plus par rencontre, dans ce complexe impressionnant qui prend toujours davantage forme jour après jour.

«Cette journée marque une étape importante et symbolique. Cette enceinte est l'avenir de ce club et doit lui permettre de s'installer parmi les plus grandes organisations du pays. Le LHC entre dans une nouvelle dimension», a savouré Patrick De Preux, le président du futur club locataire. Il a ensuite promis de faire venir des stars comme Madonna ou Justin Bieber, des expositions de calibre internationale et même des équipes de NHL. Il semblerait qu'il y ait désormais de la place pour le rêve, à Lausanne (nxp)