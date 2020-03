Dans son nouveau style, le LHC met le cap sur Davos

Ce sera donc Davos. Pour un remake du quart de finale des play-off de 2017, perdu 4-0. Difficile toutefois de comparer les saisons. Alors prenons celle en cours. Bilan? 4-0 pour les Grisons, là encore. De là à dire que le HCD ne convient pas du tout au LHC, il n’y a qu’un pas. Que nous ne franchirons pas. Parce qu’on ne parle plus du Lausanne qui a perdu à quatre reprises face à la bande de Christian Wohlwend; celui de Ville Peltonen. Désormais, on parle du Lausanne de Craig MacTavish. Autre système de jeu. Autre contexte.

Et l’avantage psychologique dans tout ça? «Honnêtement, j’avais oublié qu’on n’avait pas gagné une seule fois contre cette équipe, réagit Christoph Bertschy. Et puis, les play-off, c’est une autre histoire. Davos sera un adversaire redoutable, doté d’un sacré jeu de transition. Il a réalisé un meilleur tour de qualification que nous. Mais tout repart de zéro.»

A commencer par le LHC, avec son nouvel entraîneur, dont on a pu découvrir quelques bribes de principes samedi soir face à Berne. Notamment ce fore-checking agressif en zone offensive. «Le coach veut qu’on qu’on attaque, explique le No 22, qu’on aille sans cesse chercher le puck dans le camp adverse, qu’on ait un jeu proactif.» Voilà qui tranche avec le système «fait d’un peu trop de contrôle» (selon plusieurs voix du vestiaire) de Ville Peltonen, dont le licenciement - couplé à celui de Jan Alston - en a choqué certains et requinqué d’autres au sein du groupe.

«C’était un peu la guerre»

Après une entrée en matière très compliquée à Genève, vendredi (défaite 4-1), l’ère Craig MacTavish a connu son premier succès, samedi en clôture de saison régulière (3-2). De quoi priver les Ours de play-off et éviter Zoug en quarts de finale. De quoi aussi reprendre confiance au meilleur des moments, après une série de sept revers en neuf matches. «Récemment, c’était un peu la guerre. On se battait contre nous-mêmes, témoigne Christoph Bertschy. Là, on a su rester dans notre plan, malgré les événements de la rencontre. Berne est revenu deux fois au score et devait gagner pour se qualifier? On est repartis de l’avant pour aller chercher la victoire. Alors que dernièrement, inconsciemment, on jouait plus pour ne pas perdre, avec des pensées négatives, à force d’enchaîner les mauvais résultats.»

C’est peut-être ça, un choc psychologique, même si la perspective de disputer un match sans enjeu a dû participer à libérer les joueurs de leurs démons. Toujours est-il que nouvel air il y a. Avec des idées fraîches, renforcées par un alignement remanié, vendredi aux Vernets comme samedi dans une Vaudoise aréna à huis clos, où Joel Vermin avait pris la place de Christoph Bertschy au centre en l’absence de Cody Almond. Avant de devoir quitter la glace dès la période initiale, touché à une épaule après une charge de Thomas Ruefenacht. A l’instar de Tim Traber au tiers médian, après avoir contribué aux 26 (!) tirs bloqués lausannois (l’héritage de Peltonen?).

Deux chantiers prioritaires

Difficile pour l’heure de connaître la gravité de ces blessures. Pour le reste, Craig MacTavish avait davantage le sourire que la veille. En ayant néanmoins identifié deux chantiers prioritaires. «Le power play et l’offensive en général. On doit être capables de créer plus (15 tirs cadrés, samedi). Comment? En faisant notamment de meilleurs choix dans la dernière passe, en trouvant de meilleurs timings dans la zone adverse.»

Après avoir disposé d’une seule séance d’entraînement pour préparer ses deux premières sorties, le nouveau coach du LHC a désormais devant lui au minimum une semaine avant les play-off. Pour autant qu’ils aient lieux. Une chose est sûre: plus le début des séries interviendra tardivement, plus le Canadien aura du temps pour imprimer sa patte en profondeur. Ce n’est que lors de l’acte I du quart de finale que l’on pourra jauger le potentiel du Lausanne de Craig MacTavish, qui aura l’avantage de pouvoir surprendre Davos.