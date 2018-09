Des fans du LHC privés de hockey à la télévision

Il y a un peu moins d’un mois, l’opérateur de télécommunication lausannois Citycable, qui fait partie intégrante des Services industriels de Lausanne (SiL), informait ses clients de la fin de la diffusion des chaînes MySports à compter du 19 septembre. Un coup dur pour de nombreux fans du Lausanne Hockey Club, privés du même coup des matches de leur équipe favorite. En cause, des coûts devenus trop importants pour l’acquisition des droits de diffusion du championnat de Suisse de hockey sur glace.

«Cette décision impacte quelques centaines de clients, et nous regrettons de ne plus pouvoir leur proposer ces chaînes», explique Jean-Yves Pidoux, Conseiller municipal et directeur des Services industriels de Lausanne (SiL). En fait, il s’agirait de 230 clients Citycable abonnés à la chaîne MySports. «En tant qu’acteur public, nous ne pouvions pas dépasser l’enveloppe qui nous est allouée, poursuit Jean-Yves Pidoux. Nous avons reçu peu de réclamations, mais des résiliations ont été inévitables.»

Dans les faits, les fans impactés ne seront pas totalement privés de hockey sur glace, même s’ils devront, pour y avoir accès sur leur écran, s’abonner à UPC, disponible à Lausanne. Les anciens abonnés au bouquet MySports Pro seront dédommagés sous la forme d’une réduction de leur abonnement à Citycable et de la mise à disposition du bouquet RMC Sport durant six mois. Ils recevront aussi un bon d’une valeur de 100 francs pour assister aux matches du Lausanne HC. «La meilleure option, de toute façon, est d’aller encourager le LHC dans sa patinoire», conclut Jean-Yves Pidoux. (24 heures)