Deux points pour un LHC à deux visages

Le LHC a affiché deux visages, vendredi soir à la Tissot Arena de Bienne (victoire 4-3 après tirs au but). Celui d’une équipe bien décidée à surfer sur sa vague positive du moment (3 victoires en 4 matches avant le coup d’envoi), tout d’abord. En témoigne son entame de match parfaite, ponctuée par l’ouverture du score de Pesonen, après 46 secondes de jeu seulement.

De quoi renforcer son capital confiance pour la suite? Oui mais non. Car il n’a fallu que 6 minutes pour que les certitudes observées depuis une semaine chez les Lions d’Yves Sarault – compacts et agressifs défensivement ainsi que munis d’un gardien impeccable – ne s’envolent. Un Borlat battu au duel par Earl (3e 1-1), un excès d’attentisme et un Zurkirchen couvrant mal son angle (6e Nussbaumer 2-1); les Seelandais n’en demandaient pas tant pour inverser la tendance en trois tirs cadrés. Et démobiliser un adversaire visiblement sonné par la tournure des événements.

Contraint d’aligner deux juniors élite (Simic et Bougro) en l’absence de plusieurs attaquants (Vermin, Herren, Walsky et Conz, blessés), Lausanne n’avait déjà pas pléthore d’armes de poids dans son alignement. Alors, dans un contexte où ses leaders ont dans un premier temps manqué d’inspiration, il a fait peine à voir. Jusqu’au moment choisi par Jeffrey pour faire parler sa classe, au bout d’un magnifique solo (26e 2-2).

Le début d’un nouveau match? Globalement oui. Il y a certes rapidement eu ce troisième but seelandais, inscrit involontairement du patin par Micflikier (29e), mais les Lions ont cette fois-ci su garder le cap, égalisant logiquement par l’intermédiaire de Genazzi à 4 contre 3 (38e). Non pas qu’ils aient outrageusement dominé la seconde partie de soirée. Car Zurkirchen, malgré son implication sur la deuxième réussite biennoise, a eu quelques opportunités de démontrer pourquoi il avait bénéficié d’une quatrième titularisation d’affilée. Mais les Vaudois n’ont rien volé en emmenant leur opposant aux tirs au but. Exercice durant lequel ils ont fait la différence grâce à leur gardien et à des transformations signées Pesonen et Genazzi. Voilà le LHC muni d’une quatrième victoire en cinq journées. Et revenu à trois points de la septième place occupée par Bienne. (24 heures)