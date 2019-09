Dustin Jeffrey sait que tout vient à point pour qui sait attendre

Comment aborder le surprenant manque d’efficacité d’un joueur offensif habitué à affoler les statistiques sans le froisser? Ville Peltonen, relativement souriant après deux défaites de rang en championnat, lâche une phrase qui résonne comme une mise en garde avant de quitter la glace lors de l’entraînement matinal de jeudi. «DJ» (ndlr: le surnom de Dustin Jeffrey) n’est pas particulièrement content…» prévient le coach des Lions, en faisant allusion au manque de réussite du maître à jouer du LHC.

Un départ timide

C’est certain que Dustin Jeffrey, qui dispute sa quatrième saison à Lausanne, est plutôt timide en ce début de championnat. Son bilan après quatre matches: une passe décisive et c’est tout. Son seul point personnel de l’exercice en cours remonte au 17 septembre. C’était à Zoug il y a dix jours, un soir de victoire pour les Lions (5-6).

Pour un homme habitué à performer avec régularité depuis son arrivée au club en 2016 (150 points en 144 matches de saison régulière), cette situation est forcément frustrante, même s’il botte en touche: «L’équipe est beaucoup plus équilibrée et certains jouent davantage cette saison. Pour ma part, j’essaie juste d’aider mon équipe à gagner. Habituellement, cela signifie marquer des buts et produire des points. Lorsque ce n’est pas le cas, je me rends utile différemment: en tuant des pénalités, en étant efficace dans d’autres situations de jeu. Je ne me fais pas trop de soucis, le championnat est encore long», répond le Canadien de 31 ans, visiblement tendu comme un arc au moment d’évoquer son faible rendement offensif.

Ville Peltonen, de son côté, ne cache pas «qu’il attend davantage de certains de ses gars», avant de s’attarder quelques secondes sur le cas précis de son joueur clé. «Sa production offensive jusqu’ici n’a pas été celle que nous espérions, mais il reste performant dans les autres aspects de son jeu. Sa ligne d’attaque ne nous a pas fait perdre de match…» Ni gagner, d’ailleurs, si on lit entre les lignes.

Même si Dustin Jeffrey reste très éloigné de ses standards habituels en termes de production offensive, il reste un joueur fondamental pour Ville Peltonen. Pour que le Lausanne HC fasse mieux que de gagner un match sur deux (deux victoires, deux défaites jusqu’ici), le coach finlandais sait pertinemment qu’il doit trouver le moyen de relancer son habituel Top Scorer et maître à jouer.

Une première mesure

Une première mesure visant à le redynamiser a été de placer Ronalds Kenins – au lieu de Yannick Herren ou Robin Leone lors des quatre premiers matches – aux côtés de Jeffrey et Joel Vermin au sein de la première triplette d’attaque. «Parfois, un changement peut modifier toute la dynamique, parfois cela ne produit qu’une toute petite étincelle. On verra bien si celui-ci produira un effet positif», philosophe Peltonen. Pour Jeffrey, la présence de Kenins va apporter du punch et de la vitesse sur son aile. «C’est un joueur intense, qui patine beaucoup et aime aller frapper l’adversaire. Il a aussi une très bonne touche offensive. À nous de créer du mouvement et du danger», explique «DJ», dont le contrat expire au terme de la saison.

Une prolongation de bail n’est toutefois pas à l’ordre du jour. «Je n’ai pas eu de nouvelles de la part du club, mais il est encore tôt dans la saison, reconnaît Jeffrey. Si cela doit se faire, eh bien cela se fera en temps voulu. Je suis à Lausanne depuis presque quatre ans et nous avons bâti quelque chose de vraiment cool avec ce club. Il y a eu tellement de changements: de Malley à la patinoire provisoire, puis maintenant dans cette incroyable Vaudoise aréna. Mes deux garçons et mon épouse adorent vivre ici. Alors bien sûr, j’adorerais continuer à faire partie de l’aventure LHC à l’avenir.»