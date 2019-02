Emmené par son nouveau finlandais, le LHC enchaîne

C’était dur. Très dur. Emprunté face à l’agressivité d’un Bienne qui faisait tout un peu plus vite et un peu mieux, le LHC n’en menait pas large (0-2 après 16 minutes). Mais il a fallu d’une action pour que l’électrochoc se produise. Une séquence initiée par Genazzi, poursuivie par Partanen et conclue par Nodari - son premier but depuis plus de deux ans -, à quinze secondes seulement de la sirène initiale. Le moment parfait pour se relancer et dans le même temps installer le doute dans les esprits seelandais.

Derrière, le momentum a changé. Et Lausanne a tourné le match. Par l’entremise d’un Partanen qui était un tout autre Partanen que celui - émoussé par son voyage - découvert mardi à Zurich. Déjà auteur d’un assist sur le premier but, vendredi, le nouvel attaquant finlandais du LHC a été à l’origine de l’égalisation vaudoise en récupérant un puck derrière la cage biennoise (28e Moy 2-2). Mieux encore, il a assuré la victoire des Lions au cours de l’ultime période, d’un tir sur réception foudroyant (55e 4-2). Décisif.

Du caractère

Lausanne est donc à nouveau parvenu à retourner une situation qui était en sa défaveur. Une belle preuve de caractère et d’un certain état d’esprit, également perceptible lorsque les Seelandais ont poussé pour revenir à 3-3 en début de troisième tiers. Compacts et solidaires, les Lions ont tenu avant d’aller valider un troisième succès consécutif leur permettant de rejoindre leur adversaire du soir avec 65 points (3e). Avant de se rendre à Davos, vendredi prochain, le trend est toujours autant positif dans l’optique des play-off.

Lausanne - Bienne 5-2 (1-2 2-0 2-0)

Malley 2.0. 6700 billets vendus.

Arbitres: MM. Salonen, Müller; Cattaneo, Rebetez.

Buts: 14e Pouliot (Rajala) 0-1, 16e Neuenschwander (Künzle, Forster/4c5) 0-2, 20e Nodari (Partanen, Genazzi) 1-2, 28e Moy (Emmerton) 2-2, 39e Antonietti (In-Albon) 3-2, 55e Partanen (Emmerton, Kenins) 4-2, 57e Jeffrey (Vermin) 5-2.

Lausanne: Zurkirchen; Trutmann, Grossmann; Lindbohm, Frick; Nodari, Genazzi; Borlat; Bertschy, Jeffrey, Vermin; Kenins, Emmerton, Partanen; Moy, In-Albon, Leone; Antonietti, Froidevaux, Zangger; Herren.

Bienne: Hiller; Fey, Salmela; Kreis, Sataric; Moser, Forster; Petschenig; Riat, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Kärki; Künzle, Diem, Hügli; Schmutz, Neuenschwander, Pedretti; Lüthi.

Pénalités: 3x2’ contre Lausanne; 3x2’ contre Bienne.

Notes: Lausanne sans Boltshauser, Junland, Mitchell, Traber (blessés), Schelling, Roberts (surnuméraires) ni Barbero (absent). Bienne sans Paupe, Earl, Tschantré (blessés), Egli, Suleski, Tanner (Swiss League) ni Maurer (surnuméraire). (nxp)