Emmerton, une roue de secours devenue essentielle pour le LHC

Cory Emmerton? Sa saison à Lausanne est un plaidoyer pour la mise sous contrat de cinq étrangers. Dès le début du championnat. Et si les finances le permettent, bien sûr. Le joueur de centre canadien n’apparaissait pas dans le contingent vaudois en septembre? Il est aujourd’hui l’un des éléments les plus importants de l’alignement des Lions. D’autant plus en l’absence de Dustin Jeffrey et de Torrey Mitchell, deux centres également.

Débarqué en octobre, en provenance de Sibérie (KHL) et en qualité de roue de secours, Emmerton a disputé la bagatelle de 46 matches (17 buts, 12 assists). Parce que la légion étrangère du LHC n’a pas été épargnée par les blessures cette saison (Jonas Junland a aussi été sur la touche plus de deux mois). Mais également parce qu’il a fait ses preuves sur la glace, par son sens du jeu et sa capacité à bonifier ses coéquipiers notamment. Jusqu’à obtenir un nouveau contrat de deux ans à Lausanne? C’est en tout cas ce qui se raconte dans l’entourage du club.

«J’ai tout fait pour décrocher un rôle d’envergure»

Lui ne confirmera rien maintenant. Les dirigeants non plus. Et c’est normal, en pleins play-off. «Ce qui est certain, c’est que notre système de jeu structuré et le coach ont facilité mon intégration, explique l’Ontarien (30 ans, 157 matches de NHL). Et puis, quand je suis arrivé, je ne me suis pas dit que j’étais le simple cinquième étranger du groupe. Non, j’ai tout de suite voulu pousser les autres joueurs importés et l’équipe vers le haut. Et j’ai tout fait pour décrocher un rôle d’envergure, de leader.»

Le voilà donc servi. Et comment. Avec un trio de parade orphelin de Jeffrey, la triplette Moy-Emmerton-Kenins a vu ses responsabilités – et son temps de jeu – augmenter, face à Zoug. Elle fera du reste une nouvelle fois partie des clés du match, mardi soir à Malley 2.0, à l’occasion de l’acte IV des demi-finales. La première ligne du LHC est en panne car diminuée? Ce n’est pas le seul bémol offensif lausannois. Le trio d’Emmerton (2 points dont 1 but au total, depuis le début de la série) doit aussi être en mesure de davantage prendre le relais au rayon production, si les Lions veulent recoller à 2-2.

24 engagements par match

«Tout le monde doit donner plus que d’ordinaire. C’est le moment pour les gars qui étaient dans l’ombre de la première ligne de monter en puissance, avance l’ancien attaquant d’Ambri. Quant à notre triplette, je crois qu’on parvient à rivaliser avec nos opposants (le plus souvent Klingberg, Roe et Simion) à 5 contre 5. Mais on doit trouver le moyen de provoquer plus offensivement, en jouant nos coups plus intensément par exemple. Globalement, la victoire passera par une plus grande discipline de l’équipe. Car non seulement Zoug est redoutable en power play, mais en plus les pénalités coûtent cher physiquement et contribuent à installer des dynamiques négatives.»

Cory Emmerton jouera un rôle central, mardi soir. Dans tous les sens du terme. «Zoug a d’excellents joueurs de centre. Il faudra que notre colonne vertébrale soit au niveau.» Engagements compris. Avec un No 25 prêt à enchaîner une nouvelle fois les mises au jeu (24,67 par match en moyenne, en l’absence de Jeffrey). Avec une certaine maîtrise (58,11% d’efficacité). (nxp)