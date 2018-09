En Suisse, Torrey Mitchell doit s’adapter sur trois tableaux

Dix saisons de NHL pour un total de 745 matches, ça ne s’oublie pas en un claquement de doigts. Et forcément, quand on débarque en Europe après une telle aventure, il faut s’adapter. À un hockey différent, à une autre culture et, dans le cas de Torrey Mitchell, à un nouveau rôle. Habitué à remplir une tâche avant tout défensive, d’envergure moindre, sous le chandail des San José Sharks, du Wild de Minnesota, des Buffalo Sabres et des Canadiens de Montréal durant sa carrière, l’attaquant québécois du Lausanne HC (33 ans) doit désormais aussi marquer et faire marquer. Autrement dit: faire la différence en qualité de leader. Les attentes ne lui font pas peur.

Un hockey différent

La surface de jeu est plus importante en Europe? «Il n’y a pas de miracle, il faut patiner davantage», assène d’entrée le joueur de centre, à qui le gabarit (180 cm, 84 kg) ne semble poser aucun souci dans ce registre. «J’ai toujours eu un bon coup de patin, donc la transition se passe bien. Et puis, dans cette configuration, on a plus d’espace et de temps avec la rondelle. D’autant que les mises en échec sont moins fréquentes qu’en Amérique du Nord. C’est plutôt à mon avantage.» Cela favorise en tout cas l’exploitation de sa vision du jeu et de son contrôle du puck, que l’on dit au-dessus de la moyenne.

Une difficulté particulière rencontrée durant la préparation? «Pas vraiment. Quoique… J’ai été frappé par la sévérité des arbitres. Certains petits gestes autorisés en NHL sont ici sanctionnés.» Il va falloir faire avec. «J’ai également été impressionné par l’intensité du travail abattu en dehors de la glace depuis mon arrivée au club il y a un mois et demi. Ça devrait se calmer avec la reprise, mais, en Amérique du Nord, le traditionnel camp de préparation ne dure que deux semaines… Physiquement, j’ai réussi à suivre sans problème. Ça a surtout été très exigeant mentalement.»

Une autre culture

Torrey Mitchell a grandi puis joué à Montréal, «une ville typée européenne» et bilingue. «Du coup, ici, à Lausanne, je ne suis pas dans l’inconnu. Sur le plan culturel, l’intégration n’est pas du tout compliquée, que ce soit pour moi ou ma famille (ndlr: il est marié et père de trois enfants, dont une fille aînée de 4 ans qui a commencé l’école en Suisse mardi). Par contre, cette tranquillité dans les lieux publics, c’est un peu bizarre», sourit l’habitué de la ferveur qui règne au quotidien autour de la franchise des Canadiens dans son ancien bastion. «Bizarre, mais finalement agréable.»

Un nouveau rôle

Le Québécois voit son arrivée en Suisse comme «le début d’un nouveau chapitre». Elle l’est aussi du point de vue du rôle qu’il est appelé à jouer au sein du club vaudois. Surtout défensif en NHL, où Torrey Mitchell était vanté pour ses valeurs collectives et son sens du sacrifice – outre sa maîtrise des engagements et son utilité en situations spéciales –, son profil doit également être celui d’un élément dominant et décisif à Lausanne. Sur la glace comme dans le vestiaire.

«C’est vrai. Et c’est un challenge motivant. C’est d’ailleurs en partie pour expérimenter ce statut de joueur plus influent que j’ai traversé l’Atlantique. J’étais curieux de savoir si j’étais capable d’assumer cette fonction, explique-t-il. L’approche change, notamment sur le plan mental. Le facteur confiance a beaucoup plus d’impact lorsque vous êtes censé faire la différence devant la cage adverse. Sinon, avoir davantage de responsabilités dans un groupe ne me fait pas peur. Avec mon vécu, je suis naturellement en position de leader au LHC. À moi de justifier cela en servant d’exemple en retour.» (nxp)