Et de sept, dans la difficulté

Entre une station bien calme, qui attend la neige et les touristes pour laisser transparaître un peu plus de vie, une patinoire à moitié vide et un match terne, ce n’était pas l’éclate, vendredi à Davos. Sur la glace, il y avait d’un côté un HCD qui navigue en eau trouble et qui multiplie les pépins, les derniers en date se nommant Corvi (blessé) et Prince (rupture de contrat). Et de l’autre un LHC qui n’y était pas vraiment, malgré sa bonne série.

Conséquences de l’altitude et des ralentissements rencontrés sur le long trajet menant dans les Grisons? Excès de confiance? Simple soirée compliquée comme il peut en survenir? Toujours est-il que les jambes des Lions ont semblé lourdes et que le rythme a fait défaut. Imprécisions, à la relance comme dans les transitions offensives, nombre de duels perdus anormalement haut et donc discipline inférieure aux standards du moment; Lausanne a eu beaucoup de mal à maîtriser les débats et à déstabiliser le bloc davosien. Il a même souvent subi, en dépit du choix de Ville Peltonen d’aligner trois attaquants étrangers.

L’inévitable Jeffrey

Mais il a ramené les trois points, grâce à une réussite de Jeffrey (35e), la seule de la partie. Voilà qui sous-entend un blanchissage, le premier de la saison pour le LHC. Il porte la patte de Boltshauser, à nouveau impeccable devant la cage vaudoise (30 arrêts), et d’un collectif qui a eu le mérite de se serrer les coudes dans la difficulté (20 tirs bloqués), box-play compris (4 pénalités tuées).

Ne dit-on pas que les bonnes équipes savent trouver un moyen de gagner ce genre de matches? Le Davos aperçu vendredi était certes en pleine crise de confiance. Mais Lausanne est tout de même parvenu à enchaîner une septième victoire. En faisant corps. Il devra toutefois hausser le ton dimanche à Malley 2.0 à l’occasion de la réception de Berne (15 h 45). (nxp)