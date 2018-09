«Etre humble et fier à la fois, c'est mon yin et mon yang»

Ville Peltonen, si vous deviez vous décrire en deux mots, quels seraient-ils?

Curieux et passionné. Curieux parce que je suis quelqu’un qui cherche constamment à apprendre. Dans la vie de tous les jours, déjà. Mais surtout dans le hockey sur glace. Ce sport a été un excellent moyen de me challenger. Et mes choix de carrière ont été conditionnés par cette curiosité. Le coaching m’a ouvert un nouveau monde dans lequel j’ai énormément de choses à découvrir. C’est ce qui me passionne. En dehors du hockey sur glace en lui-même, bien sûr. Car l’amour pour ce jeu est énorme, avec un penchant pour la compétition.

Parlez-nous de cette curiosité dans votre métier.

Elle est omniprésente. En tant qu’entraîneur, on est sans arrêt à la recherche d’une façon de gagner, d’un plan qui fonctionne davantage pour nous que pour nos adversaires. Et puis il y a la gestion humaine. Comprendre ses joueurs, trouver un moyen d’être en connexion avec eux, de les guider, de les mettre dans une situation qui leur permet d’avoir du succès ensemble, alors qu’ils sont tous différents, apprennent tous différemment et se motivent tous différemment. C’est là que ma curiosité est le plus mise à l’épreuve.

Un coach doit-il être lui-même ou doit-il garder une forme de distance avec ses joueurs?

Je pense qu’il faut être soi-même dans le sens où il faut être honnête. Après, selon le contexte, les décisions ou les personnalités, à moi d’être plus ou moins distant. Parce que tout le monde ne réagit pas de manière identique. Certains ont besoin d’être rassurés, d’autres d’être boostés. Mais pour avoir des relations humaines fructueuses, le tout est de parvenir à instaurer un climat de confiance.

Ce mot semble fondamental, dans un vestiaire.

Il l’est. D’abord parce qu’un entraîneur doit avoir ses propres convictions. Et ensuite parce qu’il doit pouvoir les transmettre à ses hommes, aussi différents soient-ils, encore une fois. C’est quelque chose qui se travaille tous les jours: mettre ses joueurs en condition et tout faire pour qu’ils aient confiance en eux, qu’ils se fassent confiance et qu’ils nous fassent confiance à nous, le staff. Tout ça est passionnant.

La passion, justement. Quelle est son importance sur la glace?

Grande. Car le hockey sur glace est un sport très émotionnel, de part sa vitesse, ses contacts et, en Suisse, son environnement en tribune. La passion doit être présente au quotidien pour progresser.

C’est-à-dire?

Il faut sans cesse avoir son objectif à l’esprit. Certains croient que c’est facile, pour les grosses cylindrées, de gagner. En réalité, ça ne l’est pas du tout. C’est le résultat d’un travail sans relâche de tous les aspects. D’une implication totale pour laquelle la passion fait office de fuel.

On dit parfois qu’une équipe ressemble à son coach. En quoi le LHC reflétera-t-il la personnalité de Ville Peltonen?

Cette équipe ne doit pas me refléter. Elle doit correspondre à tous ceux qui la composent et qui sont impliqués dans le club. Mais si vous voulez vraiment que je réponde à la question, je souhaiterais que Lausanne me ressemble dans ma façon de m’investir, d’aimer ce jeu et de le respecter, avec fierté. C’est mon yin et mon yang: il faut selon moi être à la fois humble et fier du travail abattu pour avancer avec succès.

On a l’impression que vous vivez et respirez hockey sur glace. Avez-vous des échappatoires?

J’ai mon épouse et mes quatre enfants. Quelques hobbies aussi, comme la lecture, le cinéma ou le tennis. Mais je dois admettre que je ne prends pas souvent un véritable break pour penser à autre chose qu’au hockey sur glace. J’aime tellement ça. Peut-être que j’en aurais davantage besoin si j’exerçais un métier qui me passionnait moins. Mais là, non. Je suis heureux d’avoir eu ma carrière de joueur puis ce job d’entraîneur, d’avoir vécu au contact du hockey sur glace durant toutes ces années.

Et ce n’est pas terminé. Avez-vous imaginé vivre sans le hockey sur glace?

Je l’ai envisagé à la fin de ma carrière de joueur. Non, en fait, disons que j’y ai réfléchi, mais que j’ai très vite décidé que ce n’était pas le moment. C’est comme ça: ce sport fait partie de moi depuis mon enfance. Et puis, ce n’est pas un hasard si j’ai voulu devenir entraîneur. En tant que joueur déjà, j’étais intéressé par le processus de construction d’une équipe et les ingrédients qui font qu’un groupe gagne. Ça m’intriguait. Être aujourd’hui coach me permet «simplement» de continuer à assouvir ma curiosité et ma passion. (nxp)