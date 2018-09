Frédy Bobillier: «Je miserais gros sur Lausanne HC!»

Ancien joueur de Ge/Servette et de Lausanne, Frédy Bobillier (50 ans) n’a pas hésité une seconde. S’il devait mettre une pièce sur une des deux équipes, ce serait sur la formation vaudoise. «Et je jouerais gros!» s’exclame le Morgien qui ne croit pas du tout aux chances des Genevois ce mardi soir à Malley.

Ces derbies, l’ancien défenseur en a disputés énormément entre 1985 et 2003. «A l’époque, on les vivait intensément, se souvient-il. Mais force est de constater que maintenant il a perdu de sa saveur, il n’y a que le publlic qui vibre encore toujours autant.»

Frédy Bobillier, à quel genre de derby vous attendez-vous ce mardi soir à Malley?

Je pense qu’on a déjà vu ce week-end à Bienne et contre Fribourg Gottéron des hésitations du coté de Genève avec, notamment, un changement de gardien; preuve que McSorley n’a pas encore son effectif qui tourne à plein régime. Je n’ai pas le sentiment que sa formation se soit renforcée par rapport à l’an dernier, bien au contraire. De l’autre côté, en revanche, Lausanne HC a de quoi jouer dans la cour des grands. On l’a vu vendredi à Fribourg et même samedi face à Bienne malgré la défaite. Le grand favori de ce derby c’est clairement le LHC et et il n’y aura pas photo entre les deux équipes.

Vous ne pensez pas que Chris McSorley est capable de trouver la parade contre ce Lausanne-là?

Chris Mc Sorley nous avait habitué, dans ses grandes années, à une grande discipline défensive. Le Biennois Jason Fuchs n’aurait jamais mis, comme vendredi, le tournis à son arrière-garde. A mon avis, ce n’est pas vraiment le fort de Tanner Richard ou de Cody Almond de remonter les manches et mettre la main à la pâte. Il n’y a pas des joueurs à gros caractères défensifs à Genève. Je pense que ça va aller un ou deux matches avant que Chris ne refasse du McSorley!

Pensez-vous que les gardiens du Lausanne HC seront à la hauteur?

Ils ont, dans tous les cas, un sacré challenge. A savoir de montrer chacun à leur tour à leurs dirigeants qu’ils peuvent être un No 2 l’an prochain à Lausanne derrière Tobias Stephan ou de bons no 1 ailleurs. Ils ont intérêt à réussir une bonne saison s’ils veulent retrouver un contrat. Maintenant, pour revenir au système défensif de Lausanne, il semblerait que le message de Peltonen passe bien. Ce n’était pas forcément un talent comme joueur mais un gros travailleur qui soignait tous les détails. Je pense qu’il aura bien préparé son équipe pour le championnat et le match de ce mardi soir.

On parie? (nxp)