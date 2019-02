Gagner «à la finlandaise», mode d’emploi version LHC

Le culte de l’efficacité. Ainsi pourrait être définie l’identité du LHC de Ville Peltonen. Ce n’est pas un hasard si elle rejoint en bien des points les préceptes prônés par Kari Jalonen à Berne. Le coach lausannois a assisté durant quatre ans le boss des Ours, que ce soit dans la Ville fédérale (2016-2018) ou en sélection finlandaise (2014-2016). La Finlande, c’est du reste l’autre dénominateur commun des deux hommes et en l’occurrence l’origine de leurs systèmes de jeu, du «hockey de play-off» – dixit plusieurs observateurs – que tant Berne que Lausanne cherchent à pratiquer cette saison.

Dans le cas des Lions, il y a eu des hauts et des bas. Une inconstance qui peut notamment s’expliquer par la nouveauté du style en question – auquel il a fallu adhérer et s’adapter –, mais aussi par l’exigence mentale et physique ainsi que par l’implication collective qu’il requiert. Si le LHC est monté en puissance depuis six matches (et autant de succès), c’est en grande partie parce qu’il s’est resserré autour de son système et que tout le monde tire actuellement à la même corde, chacun dans son rôle et avec à l’esprit une ligne de conduite qui fait primer le groupe sur les individualités.

Diabolique

Le culte de l’efficacité? Il est dans des détails; privilégier un puck «chipé» en dehors de la zone défensive en cas de danger au lieu de chercher à tout prix la belle relance, par exemple. Mais, plus globalement, il s’exprime par une équipe qui songe d’abord à défendre de manière compacte et solide (2,38 buts encaissés par match, 3e moyenne de la Ligue). Avant de tenter d’exploiter le maximum de ses possibilités de marquer (1 but tous les 10,5 tirs cadrés, 3e ratio de NL), power plays compris (20,28% d’efficacité, 3e ratio de NL aussi).

Lorsqu’il est bien exécuté, le système lausannois est diabolique. Parce qu’il vous pousse à prendre des risques pour le déstabiliser mais peut vous punir si vous vous découvrez trop. D’autant que le danger vient en ce moment de divers horizons (13 buteurs différents sur les 17 derniers buts). Alors si en plus le LHC a la baraka et un gardien en feu…

A. Maîtriser en zone neutre

Un repli compact à cinq

S’il n’y a pas de réelle possibilité de récupérer le puck en zone offensive, le LHC privilégie régulièrement le repli au fore-checking. Un repli compact à cinq qui lui permet de quadriller la zone neutre et d’empêcher l’adversaire de franchir la ligne bleue avec de la vitesse et des solutions (espaces). Résultat: celui-ci est condamné à tenter l’exploit individuel ou à envoyer la rondelle en fond de patinoire. Commence alors souvent une lutte pour le contrôle du puck derrière la cage ou dans les arrondis.

B. Contenir en zone défensive

A la manière d’un box play

Si Lausanne ne parvient pas à reprendre possession du puck dans sa zone, il a tendance à faire bloc à la manière d’un box play. Le but: contenir l’adversaire en périphérie et boucher les lignes de tir dangereuses tout en faisant la loi dans le slot. C’est là que la solidarité et le sens du sacrifice des Vaudois s’expriment le mieux, puisque le LHC est l’équipe qui bloque le plus de shoots en NL (15,77 par match). Par ailleurs, si Zurkirchen a franchi un palier cette saison, le système lausannois l’aide bien aussi.

C. Récupérer et se projeter très vite vers l’avant

Anticipation et agressivité

Dès que l’occasion de reprendre la possession se présente (interprétation du jeu, anticipation), Lausanne met la pression sur le porteur du puck, souvent à deux joueurs. Si l’action intervient en zone défensive, la phase «projection» commence, avec la volonté d’aller le plus vite possible vers l’avant.

Des flèches et des distributeurs

Le LHC est capable de se projeter, parfois avec un défenseur en soutien des trois attaquants pour créér le surnombre, et de marquer en quelques secondes. Parce qu’il possède les armes pour le faire. En l’occurrence des flèches sur les ailes (ici Vermin et Bertschy) ainsi que des distributeurs efficaces (ici Jeffrey). (nxp)