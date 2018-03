Genazzi: «C'est un sacré poids qui s'en va»

Joël Genazzi, on vous imagine soulagé...

Oh oui! Le maintien assuré, c'est un sacré poids qui s'en va! Honnêtement, ces rencontres face à Langnau samedi passé et Ambri mardi, c'était horrible, au niveau de la pression. Là, avec six points de marge sur la barre et une première partie de match bien négociée, ça a été plus facile. Reste qu'il fallait finir le travail et qu'on l'a fait.

Qu'est-ce que John Fust a amené dans l'équipe pour qu'elle relève la tête en fin de saison?

De la structure et de la discipline, d'abord. Mais aussi toute sa science dans la transmission de la motivation.

Dans ce sens, que s'est-il passé dans votre vestiaire entre le premier et le deuxième tiers mardi dernier face à Ambri?

On était dans le doute, menés 2-0. Tout ce que je peux vous dire, c'est que John Fust et John Gobbi nous ont réveillés. Après, quant aux mots et au ton utilisés, je vous laisse imaginer (rires). (24 heures)