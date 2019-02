Huet: «La peur du vide? Il y avait un peu de ça»

Sur la glace de Malley 2.0, Cristobal Huet observe la séance matinale d’un œil attentif. Il échange aussi avec ses ouailles, lui l’entraîneur des gardiens du LHC. Après une carrière de joueur professionnel de plus de 20 saisons marquées par trois titres, dont une prestigieuse Coupe Stanley, le Franco-Suisse (43 ans) a décidé d’emprunter sa nouvelle voie sans attendre, sans break, si l’on excepte le mois qui a séparé son dernier match dans les cages des Lions de sa prise de fonction dans le staff lausannois. Il y tient également le rôle de coach vidéo. Voilà qui sous-entend un emploi du temps bien chargé.

Cristobal Huet, peut-on dire que vous êtes en train de prendre conscience du statut de privilégié qu’ont les sportifs de haut niveau dans le monde du travail?

(Il se marre) Honnêtement, je m’en rendais déjà compte avant. Je pense du reste qu’il faut avoir à l’esprit cet aspect, lorsque l’on est joueur. Mais c’est vrai que le rythme a changé, notamment parce que j’ai intégré un environnement pour le moins travailleur.

Vous parlez de Ville Peltonen et de ses deux assistants finlandais.

Oui. C’est simple: on a commencé le 1er mai. On a visionné des matches, établi un plan de saison. On s’est distribué les tâches. Il a fallu apprendre à se connaître, à fonctionner ensemble, chacun dans son registre. On a énormément bossé en amont. Il faut également savoir qu’on met l’accent sur le travail individuel, avec des discussions, des évaluations et des analyses vidéo en un contre un avec les joueurs. Ça fait beaucoup. On arrive le matin à 7h-7h30 et on repart en fin de journée en ayant mangé au bureau à midi. Mais c’est hyperintéressant, comme méthode. Et puis, on se dit que le boulot que l’on abat est potentiellement un pourcentage de la réussite de l’équipe. Une chose est sûre: c’est une chance pour moi de pouvoir tout de suite œuvrer avec des personnes aussi minutieuses et consciencieuses.

Avez-vous éprouvé de la peine à prendre le rythme?

Disons que j’ai été surpris au début. D’autant que je débarquais dans l’inconnue, sans savoir précisément ce que qui m’attendait. Mais c’est aujourd’hui une affaire qui roule. J’ai tout de même été contraint de déménager de Villars (il rigole); c’était un peu loin. Mais finalement, c’est un rythme normal, même si on a quelques soirées de prises les jours de match. Et puis, quand tu aimes ce que tu fais, c’est plus facile.

En plus du rôle d’entraîneur des gardiens, vous avez hérité de celui de coach vidéo.

Et je n’avais jamais touché à ça… Je suis donc parti de zéro et pas mal galéré durant l’été. Mais j’ai appris. Bon, la vidéo reste ce qui me prend le plus de temps. Typiquement, là, je suis en train de visionner les deux dernières rencontres de notre prochain adversaire (ndlr: Davos, vendredi dans les Grisons). Je prépare des clips et les coaches choisiront ceux qu’ils voudront présenter à l’équipe pour décortiquer le style de jeu davosien, dans tout type de situation.

Est-ce que cela a été difficile de tourner la page joueur professionnel, au printemps?

Franchement non. La dernière saison a été longue. Je n’avais plus grand-chose à donner au sport, je crois que tout le monde l’a remarqué (il sourit). C’était le moment d’arrêter et je n’ai aucun regret.

Après une telle carrière, vous auriez pu ressentir le besoin de faire un break, de prendre du recul. Mais vous avez choisi d’enchaîner directement.

À vrai dire, j’y ai songé. Mais j’ai préféré rester dedans. D’autant que s’offrait à moi le contexte d’un club que je connaissais, avec beaucoup de gens que j’avais l’habitude de côtoyer.

On entend parfois parler de la peur du vide ou de ne pas savoir ce qu’on est capable de faire après une carrière dans le sport. Y’avait-il un peu de ça dans votre décision de prendre ce job-là, qui plus est tout de suite?

Un peu, oui. Après, on verra si cela me plaît sur la longueur, mais, pour l’instant, je ne regrette pas mon choix. J’ai du plaisir et je suis au contact d’un milieu que j’aime.

Est-ce compliqué de se mettre dans la peau de celui qui doit désormais transmettre, coacher?

En fait, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai bien fait d’enchaîner. Quand tu t’éloignes de quelque chose, tu as tendance à oublier la réalité des liens que tu avais avec les gens. Je m’explique: en endossant immédiatement mon nouveau rôle, je n’ai pas eu le temps de perdre de vue la perception que j’avais d’une interaction entre un gardien et son coach. Honnêtement, je me souviens exactement de comment mes entraîneurs ont géré une telle situation ou une autre. J’ai d’ailleurs appris de chacun d’entre eux et, aujourd’hui, je m’inspire de toutes ces personnes, en amenant mes convictions et une structure qui correspond à mes gardiens. Le tout est d’avoir une formule, une ligne de conduite qui fonctionne le mieux possible pour tout le monde. Derrière, on vit à travers les résultats de l’équipe et, dans mon cas, des prestations des gardiens aussi. À part ça, je ne pensais pas que je sentirais autant monter l’adrénaline depuis la tribune.

Parlons de vos gardiens et commençons par Luca Boltshauser, qui revient gentiment après une grosse blessure à un genou et deux mois d’indisponibilité. De votre vécu, à quel point est-ce difficile de retrouver son meilleur niveau après ça?

Je ne me fais pas de souci pour lui. C’est sûr que ses premières sorties ne vont peut-être pas être parfaites. On ne peut pas attendre de la perfection après une si longue absence, même si dans ce genre de cas on compense généralement beaucoup par l’envie. D’autant plus dans le contexte excitant d’un sprint final du championnat régulier. L’autre chance, c’est qu’il est de retour sur la glace depuis un bon moment, certes sans pouvoir tout faire à cause de sa blessure. Mais je suis confiant.

En son absence, on avait quelques doutes sur la capacité de Sandro Zurkirchen à assumer seul le statut de No 1. Mais on a l’impression qu’il est monté en puissance et qu’il est de plus en plus serein.

Je suis d’accord, il est très serein ces derniers temps. Et puis, il enchaîne les matches depuis fin novembre (ndlr: 18 d’affilée) sans que cela paraisse anormal pour personne… Sandro a vraiment franchi un palier cette saison.

Une explication?

Pas forcément; on travaille bien. Et, sans vouloir lui enlever du crédit, il faut aussi dire que l’équipe joue un très bon système, qu’elle bloque des tirs et qu’elle est plutôt propre en zone défensive. Ça aide. Il y a peut-être également une situation qui fait qu’il a envie de prouver des choses.

Justement, comment Luca Boltshauser et Sandro Zurkirchen ont-ils vécu l’annonce de l’arrivée de Tobias Stephan l’été prochain, synonyme de départ pour l’un d’eux malgré un contrat valable encore un an?

Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on a joué la carte honnêteté en le leur annonçant tout de suite et qu’eux ont réagi en professionnels. (nxp)