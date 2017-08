Huet a rejoué et le LHC s'est rassuré

Trois mois après son dernier match, disputé dans le cadre du Championnat du monde à Paris, Cristobal Huet a rejoué. Laissé au repos en début de préparation en raison d'un genou en délicatesse (opération subie en avril), le gardien franco-suisse (41 ans) a participé samedi soir à la large victoire du Lausanne Hockey Club face aux Slovaques du HK Nitra (9-2), en clôture des Hockeyades.

Le No 39 de Malley a du reste passé une soirée plutôt tranquille. «Grâce à mes coéquipiers, auteurs d'une grosse prestation, glisse le dernier rempart. Sinon, c'était comme lors d'une rencontre de reprise... Il a fallu retrouver le feeling, le placement et la lecture du jeu. Ce n'était pas évident, mais mon genou a tenu, c'est l'essentiel.»

Surclassé par le CSKA Moscou mardi au Sentier (défaite 8-1), poussif face à Rouen jeudi (succès 3-2 après prolongation), le LHC s'est par ailleurs collectivement rassuré. En s'offrant un festival offensif, auquel ont participé Genazzi, Herren (2x), Schelling, Roberts, Jeffrey, Ryser, Kneubuehler et Vermin.

Le point sur les cas Danielsson, Pesonen et Walsky

Au rayon absents, si Conz ne semble pas faire partie des plans de Dan Ratushny (il est avec les juniors Elite) et que Zurkirchen était au repos samedi, trois hommes manquent toujours à l'appel: Danielsson, Pesonen et Walsky. Le Suédois, remis de sa blessure au tendon d'Achille, s'entraîne normalement et devrait faire son retour en match à l'occasion de la Coupe des Bains d'Yverdon (dès le 29 août). Alors que le Finlandais et l'Américano-Suisse, respectivement malade (légère pneumonie) et en méforme, sont attendus ces prochains jours à l'entraînement.

LHC - HK Nitra 9-2 (3-0 1-2 5-0)

Arbitres: Hebeisen et Massy.

Buts: 3e Genazzi (Vermin/4c4) 1-0, 6e Herren (Frick, Genazzi/5c4), 7e Schelling (Miéville) 3-0, 24e Roberts (Schelling), 26e Blackwater (Luciani/5c4) 4-1, 40e Siska (Sille) 4-2, 42e Herren (Frick, Zangger/5c4) 5-2, 43e Jeffrey (Junland, Vermin) 6-2, 49e Ryser (Junland, Vermin/5c4) 7-2, 51e Kneubuehler (Junland) 8-2, 58e Vermin (Jeffrey, Nodari/5c4) 9-2.

LHC: Huet; Trutmann, Frick; Borlat, Junland; Gobbi, Fischer; Nodari, Genazzi; Vermin, Jeffrey, In-Albon; Zangger, Froidevaux, Herren; Schelling, Miéville, Roberts; Simic, Kneubuehler, Ryser.

Pénalités: 6x2' contre Lausanne; 8x2' contre HK Nitra.

Notes: Lausanne sans Zurkirchen (repos), Conz (juniors Elite), Pesonen (malade), Danielsson ni Walsky (blessés). (24 heures)