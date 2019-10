Huet, pour l’éternité

Il était ému. Et «tellement heureux». Samedi soir, Cristobal Huet a fait son entrée au panthéon du Lausanne Hockey Club. «En présence de toutes les personnes que je voulais (ndlr: famille, amis, anciens coéquipiers ou dirigeants)» et face à un public «qui a fait de cette ville ma ville». Voilà le No 39 qu’il a porté durant six saisons au LHC (2012-2018) retiré et suspendu au plafond de la Vaudoise aréna.

À l’instar de ceux de Beat Kindler (21), de Claude Friederich (16) et de Gérard Dubi (10). «Un honneur de les rejoindre», a déclaré le gardien de buts franco-suisse (44 ans). Mais une récompense ô combien méritée pour le grand artisan de la promotion en LNA de 2013 et de la qualification pour les premiers play-off de l’histoire du LHC dans l’élite (2014).

«À l’été 2012, nous venions d’échouer une nouvelle fois dans notre quête d’ascension, s’est souvenu le président du conseil d’administration lausannois, Patrick de Preux. Mais nous avions un plan. Ne manquait que la pièce maîtresse, la clé de voûte, le pilier du projet: Cristo «The Wall», qui a fait grandir le club tant sportivement qu’humainement.» Le vainqueur de la Coupe Stanley en 2010 est désormais lié au LHC pour l’éternité.

Revivez le dernier match du cerbère lausannois en regardant notre vidéo : Huet, le dernier match.