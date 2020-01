Il est temps de repasser à trois attaquants étrangers

Il est temps de (re)passer à la formule avec trois attaquants étrangers. Si le Lausanne HC veut poursuivre sa montée en puissance et voir son effectif continuer à gagner en qualité la saison prochaine, c’est par là que cela passe. On se projette, mais le championnat 2020-2021, c’est demain. C’est même aujourd’hui qu’il se construit. Qu’on l’imagine, en rapport aux carences qu’ont tendance à montrer les Lions. Principalement au rayon efficacité.

Après les contingents suisses défensifs et offensifs ainsi que le poste de gardien - dont les fondations sont solides -, le chantier suivant concerne la légion étrangère. Aucune surprise là-dedans, après le départ de Jonas Junland, l’annonce de la non-reconduction du bail de Dustin Jeffrey et en sachant que seul Cory Emmerton dispose d’un contrat courant au-delà du printemps parmi les éléments importés. Mais il y a également la réalité des chiffres. Celle qui traduit une diminution de l’impact des étrangers au LHC (de 30% à 25,25% des buts marqués entre l’exercice écoulé et l’actuel, où les Lions présentent le 11e taux de la Ligue).

C’est certes le signe d’une équipe homogène, qui ne dépend pas trop de ses mercenaires (lire encadré ci-dessous). Ou le résultat d’un alignement qui ne compte que deux attaquants importés. Mais il y a aussi des baisses de régime, de pions essentiels sur l’échiquier de Ville Peltonen. Celle de Junland, qui appartient désormais au passé. Et celle de Jeffrey. Moyenne de points par match du joueur de centre canadien lors de ses trois premières saisons à Lausanne? Entre 0,9 et 1,12. Depuis septembre dernier? 0,43. Pourcentage des buts inscrits par le LHC lorsque son maître à jouer était sur la glace de l’automne 2016 au printemps 2019? Entre 49,62% et 60,71%, selon le site spécialisé nlicedata.com. Cette saison? 31,43%. Et ce n’est pas uniquement parce que son temps de jeu a diminué depuis l’exercice précédent (de 20’46 à 19’43 par soirée).

Et puis il y a Emmerton, si précieux durant ses 10 premier mois (entre janvier et novembre 2019) et qui vient d’enchaîner 14 matches sans marquer (3 assists). Avec toutefois une gêne physique comme circonstance atténuante. Toujours est-il que Lausanne a besoin de renouveau au sein de sa légion étrangère. Et que la formule avec trois attaquants importés, de surcroît dominants et capables de porter l’équipe, doit être privilégiée pour continuer à grandir. D’autant plus face à l’impossibilité de compenser le départ programmé de Yannick Herren (Fribourg) sur un marché suisse d’une rare pauvreté.

La piste Conacher

Selon nos informations, c’est du reste le plan de Jan Alston, lequel ne s’exprimera pas sur le sujet en plein championnat. Et parmi les deux places disponibles aux côtés d’Emmerton, le nom de Cory Conacher a récemment circulé. L’attaquant canadien (30 ans) est en fin de contrat, en Amérique du Nord, où il a cette saison davantage porté le maillot de Syracuse en AHL (36 points en 38 matches) que celui de son organisation en NHL, Tampa Bay (4 apparitions). L’homme compte cependant 203 rencontres en carrière dans la plus prestigieuse Ligue du monde (78 points dont 31 buts). Il connaît la Suisse, pour y avoir décroché le titre de champion avec Berne en 2016 (61 points dont 27 buts en 62 matches). Et au-delà de ses qualités de finisseur, il possède un profil qui correspond à ce que recherche le LHC, notamment dans sa faculté à jouer au centre comme à l’aile.

Contacté, l’agent du joueur n’a ni confirmé ni démenti des discussions avec Lausanne. «Cory n’a pas encore pris de décision quant à la saison prochaine», s’est-il contenté de répondre. Il faut dire que si le club vaudois est bel et bien sur les rangs du Canadien, il n’est pas le seul. Au début du mois, la Berner Zeitung avait d’ailleurs fait état d’une volonté du CP Berne de remettre la main sur son ancien attaquant.

Antonietti devrait prolonger

Une chose semble sûre: le plan de partir avec trois renforts offensifs étrangers est de mise. Et cela avec une défense qui comprend déjà sept joueurs (voir infographie), sans compter un élément importé à définir (le LHC souhaite conserver Petteri Lindbohm). Voire deux, si Jan Alston parvient à construire un effectif muni de cinq mercenaires, histoire d’offrir des options à son coach. Devant, en tablant sur trois étrangers, le contingent affiche à l’heure actuelle un total de onze joueurs, auquel devrait venir se greffer Benjamin Antonietti (et le jeune Lee Roberts?), désireux de prolonger son contrat. A l’instar du club.

Langnau - LHC - vendredi soir

Le chiffre: 12 Quand on parle d’homogénéité... Aucun joueur du LHC figure dans le top 20 du classement des meilleurs compteurs de National League. En revanche, aucune équipe ne possède autant de joueurs ayant inscrit 16 points ou plus que Lausanne, où ils sont 12. Dans l’ordre: Jeffrey (27), Bertschy (26), Vermin (19), Frick (19), Lindbohm (18), Herren (17), Jooris (17), Emmerton (17), Kenins (17), Genazzi (16), Almond (16) et Moy (16).

Il faut en profiter Avec cinq rencontres au programme en une semaine (compensation post-JOJ), le Lausanne HC doit en profiter pour reprendre ses distances avec la barre et tenter de se rapprocher du top 4. Dès samedi (réception de Fribourg) commence par ailleurs une série de quatre matches à domicile en cinq journées (plus globalement: 7 matches à domicile en 10 journées).

Antonietti bientôt de retour Antonietti s’entraîne collectivement, mais un retour au jeu pour ce week-end semble prématuré. La semaine prochaine? Plus probablement. De son côté, Oejdemark purgera vendredi à Langnau son troisième et dernier match de suspension.