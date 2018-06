Il fut le boss le plus populaire du LHC

L’image restera à jamais gravée dans la mémoire collective des amoureux du Lausanne HC. Ce 4 avril 1995, dans un vestiaire qui a perdu de son intimité, où les effluves du houblon étouffent l’odeur de la sueur, Bertrand Jayet honore un pari. La chevelure du président du LHC tombe sous le rasoir du défenseur Raymond Wyssen alors que les Lions de Malley venaient d’acquérir leur sésame pour la LNA (8-0 contre Grasshopper dans le cinquième et dernier duel de la finale du championnat de LNB).

Dans les tribunes et les estrades, il y a 11'000 personnes habitées par l’allégresse. «Voilà le plus beau des cadeaux», s’exclame Bertrand Jayet, qui s’est éteint dimanche à 66 ans, en contemplant les virages de Malley. Derrière le banc, il y a le vénérable Jean Lussier. Sur la glace, il y a une bande de potes insouciants et dénués de complexes emmenés par la légion québécoise (Jean Gagnon, Claude Verret et Martin Desjardins) et sécurisés par un Marsupilami devant le filet (Beat Kindler).

Cette équipe, probablement celle qui a offert le plus d’émotions aux supporters du Lausanne HC dans les trente dernières années, était à l’image de son président. Elle venait de nulle part (deux ans plus tôt, les matches se disputaient devant une poignée de pèlerins et dans une atmosphère lugubre), s’était forgé une identité, s’était battue pour convaincre les sceptiques et avait fini par devenir une attraction incontournable. L’époque n’était pas celle des selfies. Mais celle des poignées de main et des causettes au coin du bar. Un exercice que Bertrand Jayet, un apôtre du «tu», adorait et dans lequel il excellait. Le président était l’homme du peuple, celui qui prenait toujours une minute pour papoter avec un supporter, un peu comme Jeannot Martinet à Fribourg-Gottéron avant lui. Il était un habile communicateur qui n’avait guère de peine à convaincre les sceptiques, un peu comme Christian Constantin au FC Sion après lui, ou à mépriser avec panache. Et il aimait follement ses joueurs, peut-être même un peu trop.

Cet attachement quasi viscéral à un groupe de hockeyeurs qui lui avaient permis de chavirer dans l’émotion l’avait propulsé dans l’irrationnel, une dimension peu compatible avec la froideur requise dans la gestion du sport professionnel. Pendant qu’il se faisait tondre le crâne et qu’il festoyait avec ses disciples, Bertrand Jayet avait sous-estimé l’envergure de la LNA. Ligue dans laquelle il était impossible d’exercer un autre rôle que celui de figurant en s’y présentant avec une bande de bons types.

Ses qualités de cœur ont eu raison de ses ambitions dans la grande ligue. Le LHC n’aspirait qu’à y rester. Il a déchanté après une seule saison où il a dû de séparer de son entraîneur miracle (Jean Lussier), recruter des renforts aux noms clinquants qui n’en étaient pas (Jimmy Carson), grever le budget et n’engranger que dix points en 36 matches.

Il n’empêche. Bertrand Jayet restera comme le président le plus populaire de l’ère Malley. Un homme de lettres qui est demeuré fidèle à ses valeurs. (24 heures)