Jan Alston: «Continuer à grandir en tant qu’équipe»

Une semaine après l’élimination du LHC en demi-finales des play-off, le directeur sportif des Lions, Jan Alston, tire le bilan de la saison, historique pour le club. Tout en se projetant sur l’avenir.

Si vous deviez définir votre championnat en un mot, quel serait-il?

Apprentissage. A tous les niveaux. Beaucoup de nouveaux joueurs nous ont rejoint à l’été 2018. Un nouveau staff, aussi, avec un nouveau système. L’idée était d’apprendre à grandir en tant qu’équipe, avec l’un des groupes les plus jeunes de la Ligue. On l’a fait. Et dans ce sens la saison est réussie.

Et sportivement?

Il y a eu du bon et du moins bon. L’équipe a connu l’adversité, ce qui a du reste également été bénéfique pour sa croissance. Elle est parvenue à monter en puissance pour terminer dans le top 4 du championnat régulier. Elle s’est qualifiée pour la Champions Hockey League, une autre opportunité de se développer. Elle a expérimenté le statut de favori en play-off, vécu et remporté un match 7, encore de l’apprentissage. Et elle a humé l’odeur d’une demi-finale, où elle a pu se rendre compte d’où elle en est et du chemin qu’il lui reste à parcourir. L’heure n’est pas à l’euphorie, mais à la prise de conscience du travail qu’il faut accomplir et de l’attitude qu’il faut afficher pour continuer à grandir.

Quelle leçon tirez-vous de cette demi-finale?

Une leçon de maturité, d’expérience. Dans l’approche du moins. On doit apprendre à ne rien donner, à l’image de la série qu’a livrée Zoug. On a manqué de discipline, pris des pénalités bêtes, fait des mauvais choix. Cela ne correspondait pas à notre ADN.

Il y a eu beaucoup d’inconstance, cette saison.

Je la mets sur le compte de la jeunesse et de tout ce que j’ai évoqué auparavant. Au rayon émotions, on montait un peu trop haut quand cela allait bien et on descendait un peu trop bas quand cela allait moins bien. En revanche, l’équipe a répondu présent à chaque fois qu’elle a eu le couteau sous la gorge.

Comment remédier à cette irrégularité?

La solution se trouve dans le vestiaire. A lui d’apprendre de ce qui s’est produit, de grandir pour gagner en stabilité. Les ingrédients sont là: caractère, leadership...

Qu’attendez-vous le plus des renforts qui vont vous rejoindre durant l’été (voir ci-contre)?

Ce sont des profils typés play-off qui vont surtout nous offrir davantage d’équilibre encore. Davantage d’homogénéité dans nos lignes, dans divers domaines.

De quoi permettre à Ville Peltonen de miser un peu moins souvent sur les leaders actuels, qui semblaient tirer la langue en demi-finales?

Je ne suis pas d’accord. Tous les gars étaient à fond. A part Jeffrey, qui était blessé, et Junland, qui a souffert de sa longue indisponibilité. Et on parle tout de même de deux pièces maîtresses. Après, c’est le sport. On a fait avec et cela ne doit pas servir d’excuse.

Le coach aime la stabilité et la solidité. Trop?

Non. Il a essayé plein de choses au cours de la saison. Il s’est bien adapté, a amené les gars là où il voulait après 50 matches, afin qu’ils soient prêts pour les play-off. Le staff a fait un super job, toujours dans le calme. Les joueurs l’ont ressenti. Et puis, il a créé une véritable unité. Le groupe s’est renforcé. Pourvu que cela continue.

Selon nos informations, vous avez prolongé le contrat de Cory Emmerton de deux ans. Quant à Petteri Lindbohm, il ne faisait pas partie des joueurs qui ont été remerciés lors de la fête de fin de saison, mercredi soir. Faut-il en déduire que vous souhaitez commencer le prochain championnat avec cinq étrangers dont deux défenseurs?

Oui. On va jouer la Champions League. Mais l’idée est surtout de donner un maximum d’options au staff, avec des profils différents. Vous avez l’air renseigné au sujet d’Emmerton. Lindbohm? On est en discussion.

En prolongeant son contrat, vous disposeriez de deux centres (Jeffrey, Emmerton) et de deux défenseurs (Junland, Lindbohm) importés. Etape suivante, un ailier?

C’est également en cours. On suit plusieurs pistes.

Quid du marché suisse?

On le sonde aussi. Et on aura de la profondeur, avec par ailleurs des jeunes qui devraient intégrer le contingent.

Annoncé sur le départ (Davos? Lugano?) avec la venue de Tobias Stephan, Sandro Zurkirchen n’a pas non plus été remercié, mercredi soir.

C’est que pour le moment rien n’est signé. (nxp)