John Fust: «Si on n'est pas prêts à payer le prix...»

John Fust, comment analysez-vous cette défaite après une entame de match pourtant idéale (2-0 après 9 minutes)?

On est tombés dans le piège de la satisfaction et on a nous-mêmes donné à notre adversaire la possibilité d'entrer dans le match. A cette période de la saison, ça ne devrait pas arriver. Et, dans le même temps, ça explique pourquoi on est là où on est aujourd'hui.

Justement, vous n'avez plus que trois points d'avance sur Ambri et un potentiel play-out de tous les dangers à l'heure de recevoir les Léventins mardi à Malley 2.0...

C'est ce que c'est. Ça va être un gros match.

Comment expliquez-vous l'inconstance et la fébrilité du LHC?

Deux coaches avant moi n'ont pas su l'expliquer. Et je suis tout autant emprunté. Une chose est sûre: on a tout entre nos mains. Reste que si on n'est pas prêts à payer le prix qu'il faut, on ne va pas gagner ce genre de matches.

L'équipe a-t-elle conscience de la situation?

Oui. Mais, lorsque l'on entre sur la glace, c'est ensuite une affaire de choix. Il faut vouloir faire les efforts. On va peut-être devoir prendre des mesures à l'interne pour faire bouger les choses. (24 heures)