Jooris et Leone s'entraînent; pas Almond

Samedi, le Lausanne HC a joué à Ambri sans Cody Almond, Robin Leone et Josh Jooris. L’absence des trois joueurs offensifs a donné des cheveux blancs à Ville Peltonen qui a peiné à proposer un alignement complet. Seuls onze attaquants étaient inscrits sur la feuille de match dont Lee Roberts et Tim Traber, deux éléments qui ne comptent pas parmi les joueurs habitués à évoluer en National League. Avant le match de Champions League de mardi face à Plzen, le coach finlandais aura peut-être d’autres ressources à disposition. Ce lundi matin, Josh Jooris et Robin Leone patinent à nouveau. «Nous verrons comment ils réagissent, a tempéré Jan Alston, directeur sportif du LHC. Ils seront réévalués avant le match de mardi.»

Le cas de Cody Almond paraît plus compliqué. L’attaquant polyvalent s’est fait «sonner» en retombant sur la glace, vendredi contre Bienne. Des tests sont en cours. Jan Alston, lui, parle d’une évaluation «au jour le jour». Questionné sur l'éventualité d'engager un renfort suisse pour le remplacer, le directeur sportif peste: «Il faut arrêter de vouloir créer une psychose sur notre manque de profondeur.» Selon nos informations, il est pourtant très actif sur le marché pour obtenir de l’aide auprès des autres clubs. «On essaie tous les jours d’améliorer notre équipe», botte-t-il en touche.

Il faudra donc se montrer patient pour en savoir plus sur l’état de santé de Cody Almond et pour savoir si un remplaçant sera nécessaire. Une chose paraît certaine, ce dernier ne sera pas sur la glace mardi soir contre Plzen pour le huitième de finale retour de Champions League.